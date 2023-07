Τι βλέπουν όλοι στο Netflix αυτή τη στιγμή

Το Netflix έχει επενδύσει εδώ και χρόνια στις ρομαντικές κομεντί, τα true crime ντοκιμαντέρ και στις μη αγγλόφωνες σειρές/ταινίες που ανήκουν στα προαναφερθέντα είδη, αλλά και σε πολλά άλλα.

Μία μίξη όλων των παραπάνω θα βρεις αμέσως μετά, στις επιλογές που κάνουν αυτές τις μέρες οι συνδρομητές του Netflix.

ΤΑΙΝΙΕΣ

Extraction 2

Το sequel του action thriller του 2020 επανήλθε στο Netflix με τον Chris Hemsworth ξανά στον ρόλο του κομάντο Tyler Rake να έχει ξεφύγει πλέον από το χείλος του θανάτου και να είναι έτοιμος να αναλάβει μία ακόμα επικίνδυνη αποστολή: Να σώσει τη φυλακισμένη οικογένεια ενός αδίστακτου γκάνγκστερ.

Θυμίζουμε ότι το πρώτο, πολύ επιτυχημένο Extraction ήταν αμφιλεγόμενο για έναν πολύ καλό λόγο .

Make Me Believe

Τουρκική ρομαντική κομεντί όπου δύο ευπαρουσίαστοι (προφανώς) ενήλικες βρίσκονται ερωτικά μετά την προτροπή των γιαγιάδων τους.

Εάν σου αρέσει η ιδέα όμορφων ανθρώπων να ερωτεύονται μπροστά από μία υπέροχη θέα που θα σε κάνει να θες να κλείσεις εισιτήρια, εάν δεν σε ενδιαφέρει η πλοκή ή η προβλεψιμότητα, τότε δες και εσύ το Make Me Believe.

Through My Window: Across the Sea

Το Through My Window του Netflix συνεχίζεται με τη δεύτερη ταινία μίας (μελλοντικής) τριλογίας γύρω από το σεξ και το εφηβικό άγχος. Στην ισπανική σειρά ταινιών που βασίζεται σε μυθιστορήματα της Ariana Godoy, πρωταγωνιστεί η Clara Galle στο ρόλο της Raquel, ένα κορίτσι της διπλανής πόρτας που ερωτεύεται τον γείτονά της που τυχαίνει να είναι πάμπλουτος και ένα από τα τρία αδέρφια που έχουν ονομαστεί από Έλληνες θεούς, με τους αντίστοιχους κοιλιακούς.

Perfect Find

Μετά από εκκωφαντική απόλυση, η επάνοδος της Jenna (Gabrielle Union) στην καριέρα της στη μόδα βρίσκει εμπόδια όταν ερωτεύεται έναν γοητευτικό, πολύ νεότερο συνεργάτη της (Keith Powers), που τυγχάνει να είναι γιος του αφεντικού της. Καθώς η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται όλο και περισσότερο μεταξύ τους, η Jenna πρέπει να αποφασίσει εάν θα τα ρισκάρει όλα για ένα μυστικό ειδύλλιο.

Το Perfect Find είναι και αυτό μία προβλέψιμη ρομ-κομ του Netflix, όμως είναι επίσης δυνατό όχημα για τη Union που παίζει πολλές νότες ως Jenna - είναι αστεία, σέξι, ανήσυχη, εμπνευστική.

The Deep House

Βαθιά κάτω από την επιφάνεια μίας φαινομενικά ήρεμης, απομονωμένης λίμνης βρίσκεται ένα τέλεια διατηρημένο οικογενειακό σπίτι. Όταν ένα νεαρό ζευγάρι influencers ξεκινά να εξερευνήσει ένα βυθισμένο σπίτι ώστε να απαθανατίσει αχαρτογράφητο περιεχόμενο για τους followers τους, η βουτιά τους θα μετατραπεί σε εφιάλτη. Με περιορισμένη παροχή οξυγόνου και τον χρόνο να τρέχει εναντίον τους, το ζευγάρι πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξεφύγει από το υποβρύχιο σπίτι της φρίκης πριν να είναι πολύ αργά.

Ταινία τρόμου στοιχειωμένου σπιτιού, αλλά underwater.

ΣΕΙΡΕΣ

Black Mirror: Season 6

Το Black Mirror επέστρεψε τέσσερα χρόνια και μία πανδημία μετά, και η απορία ήταν η εξής: Μπορούσε πια να μας εκπλήξει μετά τη δυστοπία που έχουμε ζήσει;

Τελικά η απόφαση του Charlie Brooker να κοιτάξει στο παρελθόν αποζημίωσε όσους δεν εγκατέλειψαν τη σεζόν μετά το πρώτο, μία-απ-τα-ίδια επεισόδιό της, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη σειρά που μπορεί έως και να εγγυηθεί τη συνέχειά της.

Glamorous

Ο Marco, επίδοξος influencer, πιάνει την τέλεια δουλειά δίπλα σε μία θρυλική μακιγιέζ και ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας εν μέσω εργασιακού χάους και ερωτικών προκλήσεων. Πρωταγωνιστεί (και κλέβει την παράσταση) η Kim Catrall του Sex and the City, ενώ στη δημιουργία της σειράς βρίσκουμε τον απόφοιτο των Smash και Desperate Housewives, Jordon Nardino.

Catching Killers: Season 3

Σε προηγούμενες σεζόν, η true crime σειρά-ντοκιμαντέρ εξερεύνησε διαβόητους κατά συρροήν δολοφόνους όπως τον Happy Face Killer, τον BTK και τον Phoenix Serial Shooter. Τώρα η πιο πρόσφατη σεζόν του Netflix βουτάει στις ιστορίες τεσσάρων νέων δολοφόνων: του Railroad Killer, του New York Zodiac Killer, του Olympic Park Bomber και του D.C. Sniper.

Sleeping Dog

Η νέα γερμανική σειρά του Netflix περιστρέφεται γύρω από έναν ξεπεσμένο πρώην αστυνομικό και μία επίδοξη νεαρή εισαγγελέα που έχουν δύο πολύ διαφορετικά κίνητρα για να ανοίξουν μία κλειστή υπόθεση δολοφονίας. Όταν όμως το κάνουν αποδεικνύεται πως πρόκειται για το κουτί της Πανδώρας. Καθώς η αιματηρή εξιχνίαση φαίνεται να τους οδηγεί όλο και πιο βαθιά εντός της αστυνομίας και του δικαστικού συστήματος, και τα δύο μέρη υποπτεύονται συνωμοσία. Ή μήπως όλα επιστρέφουν σε μια τρομοκρατική επίθεση που συγκλόνισε την πόλη πριν από 18 μήνες;

Πρωταγωνιστεί ο Max Riemelt του Sense8.

Never Have I Ever: Season 4

Υπήρξε απολαυστικό το να βλέπουμε τη Devi να ανταπτύσσεται και να ωριμάζει ως χαρακτήρας τις τελευταίες τρεις σεζόν του Never Have I Ever.

Ξεκίνησε το show του Netflix θυμωμένη, παρορμητική και πικρόχολη – περνούσε πένθος άλλωστε – ενάντια στη μαμά της και σε άλλα αγαπημένα της πρόσωπα. Στην περασμένη σεζόν έδειξε να παίρνει κάποιες πραγματικά ώριμες αποφάσεις, με έκβαση τελικά να επιλέξει να περάσει το έτος αποφοίτησής της με τη μαμά της αντί για κάποιο πρεστίζ σχολείο προετοιμασίας για το κολέγιο, μόνο και μόνο για να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί της.

Όλες οι σχέσεις της Devi έχουν ανθίσει με υπέροχους τρόπους και σίγουρα θα είναι γλυκόπικρο να δούμε τη συμμορία στο γυμνάσιο Sherman Oaks να αποφοιτά, όμως όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν.