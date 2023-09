Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ στη Costa Navarino για τουρισμό και real estate

Με δύο μεγάλα έργα, που εγκαινιάστηκαν μέσα στο καλοκαίρι, ολοκληρώθηκε η δεύτερη επενδυτική φάση ανάπτυξης της Costa Navarino στη Μεσσηνία, της μεγαλύτερης σύνθετης τουριστικής επένδυσης στη χώρα μας, ενώ συνεχίζεται η δραστηριότητα στον τομέα των κατοικιών, όπως και του σχεδιασμού της επόμενης φάσης.

Τα νούμερα που συνοδεύουν την επένδυση, που οραματίστηκε ο καπετάνιος Βασίλης Κωνσταντακόπουλος και συνεχίζει ο γιος του Αχιλλέας, είναι εντυπωσιακά, με την επίδραση της στο ΑΕΠ της Μεσσηνίας να ανέρχεται στο 11% κατά την περίοδο 2006-2022. Οι συνολικές επενδύσεις, άμεσες και έμμεσες, αναμένεται να φτάσουν τα 2,5 δισ. ευρώ με την ολοκλήρωση όλων των περιοχών τα επόμενα χρόνια.

Το σε εξέλιξη πλάνο για την πλήρη ανάπτυξη όλων των περιοχών (Navarino Bay, Navarino Hills) καθώς και για το Navarino Blue, έχει στόχο να δημιουργηθούν ξεχωριστές περιοχές που συμπληρώνουν η μία την άλλη και προσελκύουν ταξιδιώτες διαφορετικού προφίλ.

Το σύνολο των άμεσων επενδύσεων έως σήμερα αγγίζει τα 850 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις επενδύσεις τρίτων στο real estate ξεπερνά τα 1,25 δισ. ευρώ. Tο επενδυτικό πλάνο 250 εκατ. ευρώ της Costa Navarino για το 2022-2023, περιλάμβανε τα δύο νέα ξενοδοχεία - Mandarin Oriental και W - τα δύο νέα γήπεδα γκολφ στο Navarino Hills και τη Navarino Agora.

Mandarin Oriental - Costa Navarino Junior Suite GEORGE APOSTOLIDIS PHOTOGRAPHY

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας, οι άμεσες θέσεις εργασίας ξεπερνούν τις 2.500, ενώ με την ολοκλήρωση όλων των περιοχών θα ξεπεράσουν τις 6.600 και θα φτάσουν τις 11.000 μαζί με τις έμμεσες.

Ποια έργα ολοκληρώθηκαν φέτος

Στην περιοχή Navarino Bay και σε έκταση 1.400 στρεμμάτων συνεχίστηκε φέτος η ανάπτυξη της Costa Navarino. Τον Ιούλιο που μας πέρασε άνοιξε η Navarino Agora, ένας ανοικτός χώρος, τον οποίο μπορούν να επισκεφτούν όλοι, ντόπιοι αλλά και επισκέπτες που δεν διαμένουν στα ξενοδοχεία και τις κατοικίες της Costa Navarino. Ο χώρος συνδυάζει περισσότερα από 20 καταστήματα, εστιατόρια, street food, θερινό σινεμά κι εμπειρίες VR με ένα ευρύ πρόγραμμα πολιτιστικών δράσεων με μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, εκθέσεις τέχνης και βιβλίου, bazaar αντικών και πολλές ακόμη εκδηλώσεις.

Στα μέσα Αυγούστου άνοιξε το πολυαναμενόμενο Mandarin Oriental, Costa Navarino, που είναι και είναι το πρώτο της αλυσίδας στην Ελλάδα. Το παραθαλάσσιο υπερπολυτελές resort περιλαμβάνει 99 σουίτες και βίλες, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα. Διαθέτει πέντε εστιατόρια και μπαρ, καθώς και το The Spa. Επίσης, φέτος άνοιξε το νέο Watersports Center, με πληθώρα θαλάσσιων αθλημάτων.

Τα έργα εγκαινιάστηκαν το 2022

Πέρυσι άνοιξε το ξενοδοχείο W Costa Navarino, που απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες και εφήβους άνω των 12 ετών, στο οποίο φέτος προστέθηκαν οι νέες EWOW beachfront βίλες 2 και 3 υπνοδωματίων, καθώς και τις Beachfront EWOW σουίτες 2 υπνοδωματίων που βρίσκονται στη Navarino Agora. Το 2022 στην περιοχή του Navarino Hills, λειτούργησαν δύο νέα γήπεδα 18 οπών σε συνολική έκταση 1.250 στρεμμάτων.

Σημειώνεται ότι στην πρώτη περιοχή ανάπτυξης, το Navarino Dunes, βρίσκονται τα ξενοδοχεία The Romanos, a Luxury Collection Resort και The Westin Resort, Costa Navarino. Επίσης, το γήπεδο 18 οπών The Dunes Course, το Mouratoglou Tennis Center με 12 γήπεδα τένις, 2 νέα γήπεδα pickleball και 3 νέα γήπεδα padel, το νέο NBA Basketball School Costa Navarino, καθώς και πληθώρα επιλογών σε αθλητικές, υπαίθριες και θαλάσσιες δραστηριότητες.

Δυναμική ανάπτυξη στις κατοικίες προς πώληση

Σε τέσσερις διαφορετικές περιοχές η Costa Navarino αναπτύσσει κατοικίες προς πώληση, με αγοραστές ιδιώτες κυρίως από την Ελλάδα ή από Έλληνες του εξωτερικού, την Ευρώπη και άλλες χώρες του κόσμου. Στις περιοχές Sea Dunes, Olive Grove, Rolling Greens, Valley Greens είναι διαθέσιμοι τρεις τύποι κατοικιών, οι “off-plan” (από τα σχέδια), “turn key” (με το κλειδί στο χέρι) και branded διαμερίσματα. Tο εύρος τιμών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, κυμαίνεται από 3,75 εκατ. ευρώ για τις “custom” κατοικίες, από 1,4 εκατ. ευρώ για τις “turn key” κατοικίες και από 770.000 ευρώ για τα branded διαμερίσματα.

Costa Navarino - The Bay Course JOHAN HAMPF

Οι βίλες στη γειτονιά Rolling Greens πωλήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο από το λανσάρισμά τους, με τη ζήτηση να ξεπερνά την προσφορά, ενώ μέσα στο 2023 παραδίδονται οι πρώτες κατοικίες. Η εταιρεία σε συνέχεια της αυξανόμενης ζήτησης, επίσπευσε το λανσάρισμα της νέας γειτονιάς Valley Greens με turn-key villas, μέσα στο καλοκαίρι, με πολύ θετική ανταπόκριση. Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες των κατοικιών επωφελούνται από μια σειρά ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης (property και facility management), και ενοικίασης, καθώς και προνομιακή πρόσβαση στις εγκαταστάσεις της Costa Navarino.

Τι περιλαμβάνει η μελλοντική ανάπτυξη

Η επόμενη φάση επενδύσεων της Costa Navarino αφορά στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής Navarino Hills με επιπλέον τουριστικές υποδομές που ενισχύουν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Επίσης, η μελλοντική ανάπτυξη περιλαμβάνει την περιοχή Navarino Blue, στην περιοχή του Ριζόμυλου, η οποία βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Στόχος είναι να αναπτυχθούν εκεί θεματικά ξενοδοχειακά συγκροτήματα που θα προσφέρουν πληθώρα αθλητικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

Πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης

Πάνω από 8% του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης που ξεπερνά τα 850 εκατ. ευρώ έως σήμερα, έχει δοθεί σε υποδομές για το περιβάλλον, από το σχεδιασμό μέχρι και τη λειτουργία. Οι εγκαταστάσεις καλύπτουν έκταση μικρότερη σχεδόν από το μισό της επιτρεπόμενης από το νόμο, με περίπου το 90% της συνολικής έκτασης να καλύπτεται από φυσικό ή οργανωμένο πράσινο. Υπενθυμίζεται, ότι από το 2009 η ΤΕΜΕΣ δημιούργησε το Navarino Environmental Observatory (ΝΕΟ) μαζί με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης και την Ακαδημία Αθηνών, που εστιάζει στην έρευνα και την εκπαίδευση γύρω από την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Το ΝΕΟ έχουν επισκεφθεί πάνω από 1.800 φοιτητές μέχρι σήμερα και έχουν γίνει πάνω από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Ανάμεσα στις βιώσιμες δράσεις της Costa Navarino είναι το πρόγραμμα για τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, την προστασία της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα, το πρόγραμμα μείωσης ενέργειας και εκπομπών ρύπων, το πρόγραμμα διαχείρισης των υδατικών πόρων, η διαχείριση αποβλήτων, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, κ.α.

