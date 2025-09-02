Λίμνες και ποτάμια: Για βουτιές στις 6 πιο όμορφες οάσεις δροσιάς στην Ελλάδα

Ενώ οι περισσότεροι αναζητούν δροσιά στις παραλίες και τα νησιά, υπάρχει ένας άλλος, εξίσου μαγευτικός, τρόπος για να απολαύσει κανείς τις τελευταίες ζεστές ημέρες: μια βουτιά στις δροσερές λίμνες και τα ποτάμια της Ελλάδας.

Ενώ κάποιοι μπορεί λανθασμένα να θεωρούν την 1η Σεπτεμβρίου ως την αρχή του φθινοπώρου, το καλοκαίρι, τελειώνει επίσημα στις 23 Σεπτεμβρίου, με την έλευση της φθινοπωρινής ισημερίας.

Παράλληλα, ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, υπενθυμίζοντάς μας πως η ζέστη είναι ακόμα εδώ.

Έτσι, αναζητώντας την «υγρή δροσιά» θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν την βρίσκουμε μόνο στις υπέροχες παραλίες της χώρας μας, αλλά και σε λίμνες και ποτάμια.

Αυτοί οι υδάτινοι παράδεισοι είναι η απόδειξη πως το καλοκαίρι, ακόμα και όταν πλησιάζει το τέλος του, μπορεί να προσφέρει απίστευτες συγκινήσεις και αποτελούν μια πρόσκληση για να ανακαλύψουμε μια άλλη πλευρά της ελληνικής φύσης, μακριά από τη φασαρία των πολυσύχναστων ακτών, απολαμβάνοντας μια τελευταία, δροσερή βουτιά σε νερά που μαγεύουν.

Ας εξερευνήσουμε μαζί έξι από τις πιο εντυπωσιακές «υγρές» οάσεις που προσφέρουν μια διαφορετική, αναζωογονητική εμπειρία.

Βάθρες, Σαμοθράκη: Η απόλυτη δροσιά στην καρδιά του νησιού

Βάθρες, Σαμοθράκη Istock

Η Σαμοθράκη είναι γνωστή για τις Βάθρες της. Πρόκειται για φυσικές πισίνες που δημιουργούνται από τους καταρράκτες του νησιού, με πιο διάσημες εκείνες του ποταμού Φονιά. Η πρόσβαση απαιτεί πεζοπορία μέσα από ένα καταπράσινο τοπίο, αλλά η ανταμοιβή είναι μοναδική: μια βουτιά σε κρυστάλλινα, παγωμένα νερά, περιτριγυρισμένα από βράχια και πλούσια βλάστηση.

Πολυλίμνιο, Μεσσηνία: Ένας κρυμμένος παράδεισος

Πολυλίμνιο, Μεσσηνία Istock

Κοντά στο χωριό Χαραυγή της Μεσσηνίας, κρύβεται το Πολυλίμνιο, ένα σύμπλεγμα από 15 μικρές λίμνες που σχηματίζονται κλιμακωτά, συνδεόμενες μεταξύ τους με μικρούς καταρράκτες. Η πιο εντυπωσιακή από όλες είναι η λίμνη “Μαυρολίμνα” και ο καταρράκτης “Κάδης”. Η διαδρομή είναι σαν παραμύθι, και η βουτιά στα δροσερά νερά είναι η καλύτερη πρόταση για τις ζεστές μέρες του Σεπτεμβρίου.

Αχέροντας: Περπατώντας στα νερά του μυθικού ποταμού

Αχέροντας Istock

Ο Αχέροντας, ο ποταμός που στην αρχαιότητα θεωρούνταν η είσοδος στον Άδη, είναι σήμερα ένας δημοφιλής προορισμός για φυσιολάτρες και περιπετειώδεις ταξιδιώτες. Το πιο εντυπωσιακό σημείο είναι οι Πύλες του Άδη, ένα φαράγγι με κάθετα βράχια. Εκεί, μπορεί κανείς να περπατήσει μέσα στα παγωμένα νερά του ποταμού, βιώνοντας μια μοναδική εμπειρία δροσιάς και μυστηρίου.

Ρέμα Ορλιά, Όλυμπος: Βουτιά στο βουνό των Θεών

Στις πλαγιές του Ολύμπου, ρέει το Ορλιάς, ένα ποτάμι που δημιουργεί μικρές λίμνες και καταρράκτες. Τα νερά είναι παγωμένα, καθώς προέρχονται από το βουνό, αλλά η εμπειρία είναι απλά μοναδική. Μπορείτε να κάνετε μια μικρή πεζοπορία κατά μήκος του ρέματος και να ανακαλύψετε τα δικά σας σημεία για μια αναζωογονητική βουτιά.

Λίμνη Κουρνά, Κρήτη: Το μοναδικό φυσικό λιβάδι του νησιού

Λίμνη Κούρνα Istock

Ανάμεσα στα Χανιά και το Ρέθυμνο, βρίσκεται η λίμνη Κουρνά, η μοναδική φυσική λίμνη γλυκού νερού της Κρήτης. Τα νερά της είναι κατάλληλα για κολύμπι και βαρκάδα, ενώ το τοπίο γύρω της είναι μαγευτικό. Είναι ένας ιδανικός προορισμός για οικογένειες και για όσους αναζητούν μια πιο χαλαρή εναλλακτική στις παραλίες.

Βοϊδομάτης, Ζαγόρι: Ένα ποτάμι με νερά εξωπραγματικά

Βοϊδομάτης, Ζαγόρι Istock

Ο Βοϊδομάτης, που διασχίζει το Εθνικό Πάρκο Βίκου-Αώου, είναι ένας από τους καθαρότερους ποταμούς της Ευρώπης. Τα νερά του έχουν ένα εκπληκτικό, γαλαζοπράσινο χρώμα, ενώ η θερμοκρασία τους είναι πολύ χαμηλή. Μπορείτε να κάνετε ράφτινγκ, καγιάκ, ή απλά να απολαύσετε μια βουτιά στις όχθες του, νιώθοντας την απόλυτη αναζωογόνηση.