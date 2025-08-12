Οι 5 ημερήσιοι προορισμοί για θαλασσινά και ούζο κοντά στην Αθήνα

Η Αττική, με την εκτεταμένη ακτογραμμή της και την εύκολη πρόσβαση σε θάλασσα, προσφέρει μια πληθώρα επιλογών για τους λάτρεις των θαλασσινών.

Αν αναζητάτε μια σύντομη απόδραση από την πολύβουη πόλη για να απολαύσετε φρέσκο ψάρι, ούζο και τοπικές γεύσεις, υπάρχουν πέντε προορισμοί που ξεχωρίζουν. Ετοιμαστείτε για ένα γαστρονομικό ταξίδι που συνδυάζει καλό φαγητό με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες.

Αίγινα: Η «πιστάτσια» με τα θαλασσινά

Πόσο απέχει

Η Αίγινα είναι το πιο εύκολα προσβάσιμο νησί από το λιμάνι του Πειραιά. Με τα ιπτάμενα δελφίνια, η διαδρομή διαρκεί περίπου 40 λεπτά, ενώ με τα συμβατικά πλοία 1 ώρα και 15 λεπτά.

Τι να φάτε

Η Αίγινα φημίζεται για την κουζίνα της που βασίζεται στα φρέσκα ψάρια και τα θαλασσινά, τα οποία προέρχονται από τους ντόπιους ψαράδες. Στα γραφικά ταβερνάκια της, θα βρείτε:

Κακαβιά: Παραδοσιακή ψαρόσουπα με φρέσκο ψάρι και λαχανικά.

Γαριδομακαρονάδα: Ένα κλασικό πιάτο με ζουμερές γαρίδες και φρέσκια ντομάτα.

Χταπόδι στα κάρβουνα: Ιδανικό για ουζοκατάσταση.

Φιστίκια Αιγίνης: Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε και να πάρετε μαζί σας τα διάσημα φιστίκια του νησιού.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε

Επισκεφτείτε τον Ναό της Αφαίας Αθηνάς, έναν από τους σημαντικότερους αρχαίους ναούς της Ελλάδας.

Περιπλανηθείτε στα γραφικά σοκάκια της πόλης της Αίγινας και να αγοράσετε τοπικά προϊόντα.

Κολυμπήσετε στις όμορφες παραλίες, όπως η Αγία Μαρίνα ή η Πέρδικα.

Σούνιο: Θέα στο ναό του Ποσειδώνα

Πόσο απέχει

Το Σούνιο βρίσκεται περίπου 65 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Η διαδρομή με το αυτοκίνητο διαρκεί περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, προσφέροντας παράλληλα μια υπέροχη θέα στην παραλιακή.

Τι να φάτε

Το Σούνιο δεν είναι μόνο ένας αρχαιολογικός χώρος, αλλά και ένας γαστρονομικός προορισμός. Οι ταβέρνες της περιοχής, με θέα στο Αιγαίο, προσφέρουν:

Ψάρια και θαλασσινά ψητά: Φρέσκα ψάρια όπως τσιπούρα, λαβράκι, μπαρμπούνι, αλλά και καλαμάρια, γαρίδες, χταπόδι.

Καλαμάρι γεμιστό με τυρί και ρύζι: Μια ιδιαίτερη συνταγή για τους πιο απαιτητικούς.

Μύδια αχνιστά: Στην εποχή τους, τα μύδια του Σουνίου είναι ξεχωριστά.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε

Απολαύστε το μοναδικό ηλιοβασίλεμα από τον Ναό του Ποσειδώνα, ένα θέαμα που κόβει την ανάσα.

Επισκεφτείτε το Σπήλαιο της Φραγκοσπηλιάς και κάντε μια βόλτα στο Λαύριο.

Κολυμπήστε στην παραλία του Λεγρενά και στην Πούντα Ζέζα.

Νέα Λάμψακος: Γεύσεις από την Εύβοια

Πόσο απέχει

Η Νέα Λάμψακος βρίσκεται απέναντι από τη Χαλκίδα, στην Εύβοια. Απέχει περίπου 70 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Η διαδρομή με το αυτοκίνητο διαρκεί περίπου 1 ώρα.

Τι να φάτε:

Η Νέα Λάμψακος είναι ένας μικρός παραθαλάσσιος οικισμός που φημίζεται για τις ψαροταβέρνες του.

Ψάρια του Ευβοϊκού: Εδώ θα βρείτε φρέσκα ψάρια από τον τοπικό κόλπο, όπως κέφαλος, σαρδέλα, γαύρος.

Γαρίδες Σαγανάκι: Ένα κλασικό ορεκτικό που δε λείπει από κανένα τραπέζι.

Γαύρος μαρινάτος: Μια πικάντικη και δροσερή επιλογή για να συνοδεύσετε το ούζο σας.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε

Κάντε μια βόλτα στην παραλία της Νέας Λαμψάκου, όπου θα βρείτε μικρά καφέ και μπαράκια.

Επισκεφτείτε την κοντινή Χαλκίδα και κάντε μια βόλτα στην παραλία με τα γνωστά παλαιά καφενεία.

Σαλαμίνα: Η κοντινή απόδραση

Πόσο απέχει

Η Σαλαμίνα βρίσκεται μόλις 1 ναυτικό μίλι από το Πέραμα και η πρόσβαση γίνεται με φέρι-μποτ. Η διαδρομή διαρκεί μόλις 15 λεπτά, ενώ ο συνολικός χρόνος από το κέντρο της Αθήνας είναι περίπου 45 λεπτά.

Τι να φάτε

Η Σαλαμίνα είναι ιδανικός προορισμός για να απολαύσετε φρέσκα θαλασσινά, χωρίς να χρειαστεί να απομακρυνθείτε πολύ από την Αθήνα. Στα ταβερνάκια της περιοχής, θα βρείτε:

Ψαρόσουπα: Παραδοσιακή συνταγή που θα ζεστάνει την καρδιά σας.

Θαλασσινά στη σχάρα: Καλαμάρια, γαρίδες, χταπόδι, όλα ψημένα στην εντέλεια.

Γαύρος τηγανητός: Απλός, νόστιμος και οικονομικός μεζές.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε

Επισκεφτείτε το Σπίτι του Άγγελου Σικελιανού και μάθετε για την Ιστορία του νησιού.

Κάντε μια βόλτα στην παραλία της Κανάκιας και απολαύστε τον ήλιο.

Ελευσίνα: Αρχαία μυστήρια και θαλασσινές γεύσεις

Πόσο απέχει

Η Ελευσίνα βρίσκεται περίπου 21 χιλιόμετρα δυτικά της Αθήνας. Η διαδρομή με το αυτοκίνητο διαρκεί περίπου 30 λεπτά.

Τι να φάτε

Η Ελευσίνα είναι ένας ιστορικός τόπος, αλλά προσφέρει και πολλές επιλογές για καλό φαγητό. Στο λιμάνι και τις γύρω περιοχές, θα βρείτε ταβέρνες που σερβίρουν:

Γαρίδες: Φρέσκες γαρίδες, ψητές ή τηγανητές, με λεμόνι και ελαιόλαδο.

Καλαμάρι τηγανητό: Ένα κλασικό πιάτο που όλοι αγαπάμε.

Ψαράκια: Κουτσομούρες, αθερίνα, γαύρος, όλα φρέσκα και τραγανά.

Τι άλλο μπορείτε να κάνετε