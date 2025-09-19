Οι διαδρομές του κρασιού της Σαντορίνης

Οι αμπελώνες και τα οινοποιεία της Σαντορίνης διαθέτουν χιλιάδες χρόνια παράδοσης, κλείνοντας όλη την αυθεντικότητα και την κοσμοπολίτικη γοητεία του νησιού σε ένα μπουκάλι.

Σε ό,τι αφορά τα κρασιά του Παλαιού Κόσμου, η Σαντορίνη αξίζει την προσοχή σου. Η παραγωγή κρασιού εδώ υπολογίζεται πριν από την έκρηξη του θρυλικού ηφαιστείου της, δηλαδή περισσότερο από 3.000 χρόνια πριν.

Έτσι, όταν αρχίσεις να εξερευνείς τα οινοποιεία και τους αμπελώνες του νησιού, κάν’ το γνωρίζοντας ότι η αμπελοκαλλιέργεια στο νησί είναι υπόθεση παράδοσης για το νησί.

Το ηφαιστειακό έδαφος της Σαντορίνης είναι τόσο ευεργετικό που αποτέλεσε ασπίδα προστασίας για τα αμπέλια του νησιού ακόμα και την εποχή που το έντομο φυλλοξήρα αποδεκάτιζε τις αμπελόριζες της Ευρώπης στα τέλη του 19ου αιώνα.

Εδώ μεγαλώνουν περισσότερες από 50 ποικιλίες σταφυλιών- μεταξύ των οποίων το λευκό, διάσημο και βραβευμένο Ασύρτικο και το γλυκό Βινσάντο που είναι ΠΟΠ. Το τελευταίο παρασκευάζεται από λιαστά σταφύλια και σερβίρεται ως λικέρ.

iStock

Αλλά πέρα από τις ποικιλίες σταφυλιών και την ιστορία του νησιού (στον Προϊστορικό οικισμό του Ακρωτηρίου έχουν ανακαλυφθεί αμφορείς και οινοποιεία) η ιστορία των οινοποιείων της Σαντορίνης αξίζει τόσο για τους ανθρώπους που τα φροντίζουν όσο και για τις παραδόσεις που ακολουθούν σε κάθε βήμα τους.

Το αρχαίο σύστημα κλαδέματος που σχηματίζει τα αμπέλια σε κουλούρες (καλάθια), τα προστατεύει από τους ανέμους και το έντονο φως του ήλιου και τους επιτρέπει να απορροφούν περισσότερο νερό, είναι δημοφιλές σε όλο το νησί. Και τα υπόγεια θολωτά κελάρια, γνωστά και ως κάναβες, εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της αρχιτεκτονικής πολλών αμπελώνων.

Από την περιήγηση στα οινοποιεία και τα κελάρια μέχρι τη γευσιγνωσία με τοπικά τυριά και αλλαντικά, η Σαντορίνη καταφέρνει να «κλείνει» μέσα στα κρασιά της μεγάλο κομμάτι της αυθεντικότητάς της. Τόσο μεγάλο, που όταν είσαι στο σπίτι σου, ανοίξεις ένα από τα μπουκάλια που πήρες μαζί σου και κλείσεις τα μάτια σου για να γευτείς μια γουλιά του, θα μεταφερθείς αμέσως ανάμεσα σε πυκνόφυτους αμπελώνες και μυρωδάτα κλίματα.

Υπάρχουν περίπου δώδεκα οινοποιεία γύρω από τη Σαντορίνη τα οποία μπορείς να επισκεφθείς μόνος σου είτε μαζί με κάποιο οργανωμένο γκρουπ.

Εμείς σου προτείνουμε:

Οία

Από την λευκή κομψότητα της κοσμοπολίτικης Οίας στην πράσινη αυθεντικότητα ενός αμπελώνα μέσα σε μόλις λίγα χιλιόμετρα. Μεταξύ αυτών και σε μικρή απόσταση με τα πόδια θα βρεις και το Κτήμα Sigalas (Domaine Sigalas).

Υπάρχει άραγε καλύτερο φόντο για ένα οινοποιείο από την Καλντέρα; Οι αμπελώνες εδώ καλλιεργούνται σε βεράντες γύρω από το Μεγαλοχώρι και τον Πύργο Καλλιστής. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα στα Santo Wines (έναν συνεταιρισμό με περισσότερα από 1.200 μέλη) και τα οινοποιεία Βενετσάνου, Μπουτάρη και Γαβαλά.

iStock

Το Domaine Sigalas απέχει 2 χλμ. (10 λεπτά) με ταξί και 35 λεπτά με τα πόδια από το κέντρο της Οίας. Εκεί, θα δοκιμάσετε food pairing, δηλαδή ταίριασμα του κρασιού με καλύτερα πιάτα που μπορεί να συνοδεύσει. Οι δημιουργίες είναι, της βραβευμένης με αστέρι FNL, σεφ Κυριακής Φωτοπούλου.

Τα οινοποιεία Santo Wines, Venetsanos, Boutaris και Gavalas απέχουν μεταξύ τους 2,6 χλμ., είναι προσβάσιμα με τα πόδια και απέχουν περίπου 20 χλμ. (30 λεπτά) από την Οία..

Το Koutsogiannopoulos Winery & Wine Museum και το Argyros Estate απέχουν 20 χλμ. από την Οία, 8 χλμ. από την Θήρα και 2 χλμ. από το Καμάρι.

Τα Gaia Wines απέχουν 2χλμ. (5 λεπτά) οδικώς από το Καμάρι, 9χλμ. (15 λεπτά) από την Θήρα και 20 χλμ. (30 λεπτά) από την Οία.