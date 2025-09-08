Ρέθυμνο: Εξερεύνηση της Παλιάς Πόλης με τα πόδια

Σαν ένα κουβάρι από στενά δρομάκια και γωνιές γεμάτες ζωή, η Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου με το ενετικό λιμάνι έχει λίγο απ’ όλα: διασκέδαση, ιστορία, παράδοση.

Με τα χαρακτηριστικά της να εναλλάσσονται ανάμεσα σε ενετικά και οθωμανικά, παραμένοντας όμως πάντα αυθεντικά κρητικά, η Παλιά Πόλη του Ρεθύμνου έχει πολλά μυστικά να αποκαλύψει. Έλα και εσύ να τα εξερευνήσεις, αναβιώνοντας το παρελθόν της μέσα από κτήρια, υπαίθριες αγορές, γραφικά δρομάκια και ιστορικά μνημεία.

Περπατώντας την Παλιά Πόλη θα καταλάβεις εύκολα γιατί το Ρέθυμνο έγινε η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης γύρω στο 1300. Ακόμα θα λατρέψεις ότι κρατάει αναλλοίωτο τον παραδοσιακό χαρακτήρα και το χρώμα της με μικρά μπαράκια, καφέ και μαγαζάκια στεγασμένα σε παλιά, ανακαινισμένα κτήρια. Α, θα λατρέψεις και τις ταβέρνες με το παραδοσιακό φαγητό και τη μουσική.

Περίτεχνα σκαλισμένες πόρτες με ενετικά οικόσημα, οθωμανικά τζαμιά με γραφικούς μιναρέδες και κτήρια με ξύλινα παράθυρα: πραγματικά δε θα ξέρεις τι να πρωτοθαυμάσεις στη βόλτα σου από το κέντρο της πόλης προς το λιμάνι του Ρεθύμνου.

Οδός Εθνικής Αντιστάσεως

Μεγάλη Πόρτα θα διαβείς για να μπεις στην Παλιά πόλη: την Πύλη Guora. Κάποτε αποτελούσε την κεντρική είσοδο στην οχυρωμένη πόλη και σήμερα είναι το μοναδικό κομμάτι που έχει απομείνει από τα οχυρωματικά τείχη του 16ου αιώνα. Από εδώ ξεκινά η βόλτα σου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, η οποία καταλήγει στην Πλατεία Μικρασιατών στην καρδιά του ιστορικού κέντρου.

Τι να δοκιμάσεις οπωσδήποτε αν καθίσεις σε παραδοσιακή κρητική ταβέρνα; Μα φυσικά καλτσούνια (πιτάκια με τυρί και βότανα), γαμοπίλαφο (πιλάφι που προσφέρεραι σε γάμους με κατσίκι ή κόκορα), τσιγαριστό (αργομαγειρεμένο αρνί), κοχλιούς (σαλιγκάρια), απάκι (καπνιστό χοιρινό) και μπουρέκι (πίτα με κολοκύθι και πατάτα).

Ναός Αγίου Φραγκίσκου

Κατεβαίνοντας την Εθνικής Αντιστάσεως θα φτάσεις στην Βασιλική του Αγ. Φραγκίσκου, χτισμένη από τους Ενετούς ως φραγκισκανικό μοναστήρι. Κάνε μια στάση εδώ, για να θαυμάσεις τα αναγεννησιακά στοιχεία της γεμάτης σκαλιστές λεπτομέρειες εισόδου. Σήμερα στο κτήριο στεγάζεται το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ρεθύμνου.

Τζαμί του Νερατζέ

Λίγο πιο κάτω συναντάς το Τζαμί του Νερατζέ (ή Γαζή Χουσσεϊν) με τον ψηλό μιναρέ του. Αρχικά χτισμένο ως ενετική εκκλησία της Παρθένου Μαρίας (τμήμα μοναστηριού Αυγουστινιανών μοναχών), μετατράπηκε τον 17ο αιώνα από τους Οθωμανούς σε τζαμί. Σήμερα λειτουργεί ως Δημοτικό Ωδείο.

Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο

Στεγασμένο σε ενετικό κτήριο του 17ου αιώνα θα σε γοητεύσει με την συλλογή παραδοσιακών χειροτεχνημάτων και έργων τέχνης που φιλοξενεί. Να ξέρεις ακόμα, ότι το μουσείο αυτό λειτουργεί ως ερευνητικό κέντρο για τη διατήρηση της κρητικής λαογραφικής παράδοσης.

Κρήνη Ριμόντι

Οι τρεις λεοντοκεφαλές της Κρήνης μέχρι σήμερα ρίχνουν νερό, ακριβώς όπως έκαναν το 1626, όταν κατασκευάστηκε από τους Ενετούς στη θέση παλαιότερης, ρωμαϊκής κρήνης. Οι επιγραφές LIBERALITATIS και FONTES προέτρεπαν τον πληθυσμό της πόλης τον 17ο αιώνα να πίνει ελεύθερα το νερό της.

Λότζια

Αρχικά ανοιχτό κτήριο, που αργότερα καλύφθηκε με ξύλινη οροφή, η Λότζια ήταν το σημείο συνάθροισης των Ενετών ευγενών και αξιωματούχων. Το 1625 προστέθηκαν τοίχοι και όμορφες αψίδες, που δίνουν στην Λότζια έναν αέρα επισημότητας. Σήμερα ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού και εδώ μπορείς να βρεις ταξιδιωτικούς οδηγούς και αυθεντικά αντίγραφα έργων τέχνης.

Ενετικό Λιμάνι

Το Ενετικό Λιμάνι δεν είναι απλώς το σήμα κατατεθέν της Παλιάς Πόλης αλλά ολόκληρου του Ρεθύμνου, αφού από εδώ ξεκίνησε να αναπτύσσεται η πόλη το 1300. Ο αυθεντικός φάρος του λιμανιού αντικαταστάθηκε από μεταγενέστερο που χτίστηκε από Αιγύπτιους τη δεκαετία του 1830. Εκτός από την περαντζάδα που θα κάνεις εδώ, να ξέρεις πως δε θα βρεις καλύτερο σημείο για να απολαύσεις φρέσκο ψάρι σε παραθαλάσσια ταβέρνα.

Φορτέτζα

Το πιο πολυφωτογραφημένο μνημείο του Ρεθύμνου εκτός από το Λιμάνι είναι το φρούριο της Φορτέτζας, χτισμένο τον 17ο αιώνα. Ελάχιστα από τα κτήρια του φρουρίου διατηρούνται, όμως όταν βρεθείς εκεί γρήγορα θα διαπιστώσεις πως βρίσκεσαι σε μια από τις πιο μεγαλειώδεις κατασκευές των Ενετών στην Κρήτη.

Ένας εκπληκτικός περίπατος

Από αυτό το σημείο μπορείς να ολοκληρώσεις την περιήγησή σου με έναν περίπατο από την Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι την νέα μαρίνα. Βρες ένα τραπέζι με θέα στη θάλασσα, παράγγειλε ένα ποτό και απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα. Η μαρίνα προσφέρει κάποιες από τις καλύτερες προτάσεις νυχτερινής διασκέδασης στην πόλη!