ΑΕΚ: Αυτό είναι το ποσό που έδωσε η Λέγκια για τον Σιμάνσκι, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα

Δημοσίευμα από την Ισπανία έφερε στο προσκήνιο το ακριβές ποσό που έδωσε η Λέγκια στην ΑΕΚ για την αγορά του Ντάμιαν Σιμάνσκι.

Ο “σκύλος” (παρατσούκλι που του έχουν δώσει οι φίλαθλοι της ΑΕΚ στον Ντάμιαν Σιμάνκσι και έχει υιοθετηθεί) της Ένωσης άλλαξε ποδοσφαιρική στέγη μετά από 5,5 χρόνια.

Ο 30χρονος χαφ ανακοινώθηκε την Πέμπτη (14/08) από τη Λέγκια, επιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο στην πατρίδα του.

Ισπανικό δημοσίευμα λίγες ώρες μετά τη μεταγραφή αποκαλύπτει σε το ποσό που έβγαλε από τα ταμεία της η ομάδα της Βαρσοβίας για να κάνει δικό της τον διεθνή Πολωνό.

Σύμφωνα με το “Mercatosphera” η ΑΕΚ έβαλε στα ταμεία της 1.200.000 ευρώ, ενώ ο Σιμάνσκι υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2029.