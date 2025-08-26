Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Πάφος – Ερυθρός Αστέρας και τις άλλες μάχες για τα playoffs του Champions League

Η ποδοσφαιρική δράση συνεχίζεται τη Δευτέρα (26/8) στην Ευρώπη, με τρεις αναμετρήσεις οι οποίες δίνουν εισιτήρια για την League Phase του Champions League. Οι ώρες και τα κανάλια των αγώνων.

Άκρως ενδιαφέροντα παιχνίδια περιλαμβάνει το ποδοσφαιρικό μενού της Τρίτης (26/8), με έξι ομάδες να μετρούν αντίστροφα για κρίσιμους αγώνες ρεβάνς στα playoffs του Champions League μέσω των οποίων δίνονται τρία μαγικά εισιτήρια για την League Phase.

Στην Κύπρο, η Πάφος φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα έχοντας αβαντάζ πρόκρισης μετά από το υπέρ της 2-1 στο Βελιγράδι, ενώ στις άλλες δύο αναμετρήσεις της βραδιάς τίθενται αντιμέτωπες η Καϊράτ με την Σέλτικ (0-0 το πρώτο ματς στην Σκωτία) και η Στουρμ Γκρατς με την Μπόντο Γκλιμτ (θρίαμβος με 5-0 για τους Νορβηγούς στην πρώτη αναμέτρηση).

Στην ειδική ενότητα του SPORT24 μπορείτε να δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε ημέρας, ενώ όλες οι αναμετρήσεις θα καλυφθούν ζωντανά από το Matchcenter.

