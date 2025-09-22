Lee Jae Myung: Στο χείλος οικονομικής κατάρρευσης η Νότια Κορέα αν δεχτεί τους δασμούς των ΗΠΑ

Οι εμπορικές συνομιλίες Νότιας Κορέας – ΗΠΑ παραμένουν σε αδιέξοδο, με τον Lee να προειδοποιεί για ενδεχόμενη οικονομική κρίση.

Η οικονομία της Νότιας Κορέας θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με κρίση παρόμοια με την κατάρρευση του 1997, εάν η κυβέρνηση αποδεχθεί τις τρέχουσες απαιτήσεις των ΗΠΑ στις καθυστερημένες εμπορικές συνομιλίες χωρίς να υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες, δήλωσε ο πρόεδρος Lee Jae Myung στο Reuters.

Τον Ιούλιο, η Σεούλ και η Ουάσιγκτον είχαν συμφωνήσει προφορικά σε μια εμπορική συμφωνία, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μειώσουν τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα νοτιοκορεατικά προϊόντα με αντάλλαγμα επενδύσεις 350 δισ. δολαρίων από τη Νότια Κορέα, μεταξύ άλλων μέτρων.

Ωστόσο, η συμφωνία δεν έχει ακόμη τεθεί σε γραπτή μορφή λόγω διαφωνιών σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των επενδύσεων, ανέφερε ο Lee. «Χωρίς ανταλλαγή νομισμάτων, εάν αποσύραμε τα 350 δισ. δολάρια με τον τρόπο που απαιτούν οι ΗΠΑ και επενδύαμε όλα τα χρήματα σε μετρητά στις ΗΠΑ, η Νότια Κορέα θα αντιμετώπιζε κατάσταση όπως αυτή της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 1997», είπε μέσω μεταφραστή.

AP Alex Brandon

Μεταναστευτικές ροές και διπλωματικές σχέσεις

Ο Lee αναφέρθηκε επίσης στην έφοδο των ΗΠΑ που οδήγησε στη σύλληψη εκατοντάδων Κορεατών, καθώς και στις σχέσεις της Σεούλ με τη Βόρεια Κορέα, την Κίνα και τη Ρωσία.

Οι συνομιλίες για το εμπόριο και την άμυνα με τις ΗΠΑ, στρατιωτικό σύμμαχο και σημαντικό οικονομικό εταίρο, επισκιάζουν το ταξίδι του Lee από τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, όπου θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα γίνει ο πρώτος πρόεδρος της Νότιας Κορέας που θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Ο Lee ανέλαβε το αξίωμα μετά από πρόωρες εκλογές τον Ιούνιο, όταν ο συντηρητικός προκάτοχός του Yoon Suk Yeol απομακρύνθηκε και φυλακίστηκε για την προσωρινή επιβολή στρατιωτικού νόμου. Στόχος του Lee ήταν η ηρεμία της χώρας και της οικονομίας, και δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την επίσκεψή του στις ΗΠΑ για να δείξει ότι η «δημοκρατική Κορέα επιστρέφει».

Τον Αύγουστο συναντήθηκε με τον Τραμπ για την πρώτη τους σύνοδο κορυφής, δηλώνοντας ότι έχτισε ισχυρό προσωπικό δεσμό με τον Αμερικανό πρόεδρο, παρά τη διαφωνία σε κοινή δήλωση ή συγκεκριμένη ανακοίνωση.

Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση Τραμπ προκάλεσε ένταση στη Νότια Κορέα με τη σύλληψη περισσότερων από 300 εργαζομένων στο εργοστάσιο μπαταριών της Hyundai στη Γεωργία, με ομοσπονδιακούς αξιωματούχους να τους κατηγορούν για παραβιάσεις μεταναστευτικού νόμου.

Ο Lee τόνισε ότι οι Κορεάτες εξοργίστηκαν φυσικά από τη «σκληρή» μεταχείριση των εργαζομένων — η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφίες τους με χειροπέδες — αλλά υπογράμμισε ότι η έφοδος δεν θα υπονομεύσει τη διμερή συμμαχία, επαινώντας τον Τραμπ για την πρόταση να παραμείνουν οι εργαζόμενοι στις ΗΠΑ.

Εμπόδιο στις εμπορικές συνομιλίες

Ο υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Howard Lutnick, δήλωσε ότι η Νότια Κορέα θα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ιαπωνίας στη συμφωνία με τις ΗΠΑ, αποδεχόμενη είτε τη συμφωνία είτε τους δασμούς.

Ο Lee τόνισε: «Πιστεύω ότι μεταξύ πιστών συμμάχων θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε το ελάχιστο επίπεδο λογικής». Η Νότια Κορέα έχει προτείνει γραμμή ανταλλαγής συναλλάγματος με τις ΗΠΑ για να μειωθεί η πίεση στην τοπική αγορά.

Δήλωσε ότι η Νότια Κορέα διαφέρει από την Ιαπωνία, που υπέγραψε συμφωνία τον Ιούλιο, καθώς διαθέτει περισσότερα από διπλάσια συναλλαγματικά αποθέματα (410 δισ. δολάρια) και γραμμή ανταλλαγής με τις ΗΠΑ.

«Η επίτευξη λεπτομερών συμφωνιών που εγγυώνται εμπορική ορθολογικότητα είναι τώρα το βασικό καθήκον — αλλά παραμένει και το μεγαλύτερο εμπόδιο», είπε ο Lee, αναφερόμενος σε δυσκολίες στη διασφάλιση της εμπορικής βιωσιμότητας των επενδύσεων.

Τεταμένες σχέσεις με Βόρεια Κορέα, Κίνα και Ρωσία

Ο Lee επιδιώκει να μειώσει τις εντάσεις με την πυρηνικά εξοπλισμένη Βόρεια Κορέα. Η Πιονγιάνγκ απέρριψε τις πρωτοβουλίες της Σεούλ, και ο Lee δεν είναι αισιόδοξος για άμεσες διαπραγματεύσεις.

Τόνισε επίσης ότι η στρατιωτική συνεργασία της Βόρειας Κορέας με τη Ρωσία αποτελεί σημαντική απειλή για την ασφάλεια της Νότιας Κορέας, αλλά δεν αρκεί η απλή στρατιωτική απάντηση — απαιτείται διάλογος και συντονισμός.

Ο Lee προειδοποίησε για την αυξανόμενη αντιπαράθεση μεταξύ «σοσιαλιστικού» και «καπιταλιστικού-δημοκρατικού» μπλοκ, όπου η Νότια Κορέα γεωγραφικά κινδυνεύει να βρεθεί στο μέτωπο τυχόν συγκρούσεων. «Αυτή είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την Κορέα, και πρέπει να βρούμε διέξοδο από την κλιμάκωση των στρατιωτικών εντάσεων. Πρέπει να βρούμε τρόπο για ειρηνική συνύπαρξη», κατέληξε.