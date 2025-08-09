Λασίθι: Φωτιά στην περιοχή Ανδριανός – Καίει αγροτοδασική έκταση

Μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριανός Λασιθίου Κρήτης.

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου (9/8) σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ανδριανός Λασιθίου Κρήτης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 65 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 22 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει την επιχείρηση κατάσβεσης. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.