Αθλητικά

Σαλάχ εναντίον UEFA για τον “Παλαιστίνιο Πελέ”: Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε;

Διαβάζεται σε 1'
Σαλάχ εναντίον UEFA για τον “Παλαιστίνιο Πελέ”: Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε;
AP IMAGES

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ με ένα tweet απάντησε στην UEFA και τη ρώτησε πώς πέθανε ο Μοχάμεντ Αλ-Ομπέιντ, γνωστός και ως “Παλαιστίνιος Πελέ”.

Ο Μοχάμεντ Αλ-Ομπέιντ, πρώην διεθνής με την Παλαιστίνη και γνωστός ως “Παλαιστίνιος Πελέ”, έπεσε νεκρός σε επίθεση ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σκορπώντας τη θλίψη στην παγκόσμια κοινότητα.

Η UEFA συλλυπήθηκε για τον θάνατό του με ένα μήνυμα στα social media, όμως ο Μοχάμεντ Σαλάχ αντέδρασε σε αυτό. Όπως γράφει το SPORT24, ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ έκανε retweet το post της UEFA και αναρωτήθηκε. “Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;“, μιας και η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου δεν κάνει αναφορές σε αυτό.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει πάρει και στο παρελθόν μέσω δημόσιων τοποθετήσεών του θέση υπέρ της Παλαιστίνης για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή.

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα