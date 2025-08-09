Σαλάχ εναντίον UEFA για τον “Παλαιστίνιο Πελέ”: Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε;

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ με ένα tweet απάντησε στην UEFA και τη ρώτησε πώς πέθανε ο Μοχάμεντ Αλ-Ομπέιντ, γνωστός και ως “Παλαιστίνιος Πελέ”.

Ο Μοχάμεντ Αλ-Ομπέιντ, πρώην διεθνής με την Παλαιστίνη και γνωστός ως “Παλαιστίνιος Πελέ”, έπεσε νεκρός σε επίθεση ενώ περίμενε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, σκορπώντας τη θλίψη στην παγκόσμια κοινότητα.

Η UEFA συλλυπήθηκε για τον θάνατό του με ένα μήνυμα στα social media, όμως ο Μοχάμεντ Σαλάχ αντέδρασε σε αυτό. Όπως γράφει το SPORT24, ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ έκανε retweet το post της UEFA και αναρωτήθηκε. “Μπορείτε να μας πείτε πώς πέθανε, πού και γιατί;“, μιας και η ευρωπαϊκή ομοσπονδία ποδοσφαίρου δεν κάνει αναφορές σε αυτό.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει πάρει και στο παρελθόν μέσω δημόσιων τοποθετήσεών του θέση υπέρ της Παλαιστίνης για όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα της Γάζας και γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή.