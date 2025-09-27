Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε δύο διαμερίσματα – Δύο άτομα στο νοσοκομείο

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν δύο άτομα, ύστερα από φωτιές που εκδηλώθηκαν σε δύο διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη.

Φωτιά σε χώρους κουζίνας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις αντιμετώπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις το μεσημέρι του Σαββάτου (27/9) στη Θεσσαλονίκη, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η voria, το πρώτο περιστατικό εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Πανεπιστημίου στην περιοχή της Ευαγγελίστριας λίγο μετά τις 15.30 και στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα. Μία 70χρονη που βρισκόταν στον χώρο μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για εξετάσεις στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο.

Λίγη ώρα αργότερα, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χώρο κουζίνας σε διαμέρισμα επί της οδού Συριοπούλου στη Νεάπολη. Στο σημείο έσπευσαν επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα της υπηρεσίας, ωστόσο η φωτιά είχε ήδη σβήσει. Ένας 50χρονος μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, καθώς είχε εισπνεύσει καπνό.