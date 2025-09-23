Χαρίτσης: Επελαύνει ο φασισμός του 21ου αιώνα

Το ποστ του Αλέξη Χαρίτση για όσα είπε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τα όσα τόνισε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ βρέθηκαν στο στόχαστρο του Αλέξη Χαρίτση ο οποίος σε ανάρτησή του έγραψε τα εξής:

Τέρμα πια οι αυταπάτες

Ο Τραμπ σήμερα κήρυξε ολικό πόλεμο.

Πόλεμο στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Πόλεμο στο διεθνές δίκαιο.

Πόλεμο στους μετανάστες.

Πόλεμο στην επιστήμη.

Αυτός είναι ο κόσμος που ετοιμάζουν. Το μαύρο σκοτάδι της ιστορίας.

Εκεί που η παρακεταμόλη οδηγεί στον αυτισμό (!), εκεί που η κλιματική κρίση είναι μια «απάτη», εκεί που ο ξένος και ο Παλαιστίνιος είναι «εχθροί», εκεί που το μόνο δίκιο είναι το δίκιο του ισχυρού και του ζάμπλουτου.

Ο φασισμός του 21ου αιώνα -γιατί περί αυτού πρόκειται- επελαύνει.

Και ο μόνος δρόμος για μας είναι η αντεπίθεση.

Σήμερα, στον ΟΗΕ, τον δρόμο μας τον έδειξαν ο Λούλα Ντα Σίλβα και ο Πέδρο Σάντσεθ.

Για τις κοινωνικές ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εθνική ανεξαρτησία, την Παλαιστίνη.

Ούτε μισόλογα. Ούτε υπόκλιση στον πλανητάρχη.

Αντίσταση και αντεπίθεση.

Κύριε Μητσοτάκη όταν συνέλθετε και από το σημερινό φιάσκο της «υπερήφανης» εξωτερικής σας πολιτικής, ίσως αξίζει τον κόπο να πάρετε θέση για όσα κοσμοϊστορικά συμβαίνουν. Πριν σας προλάβουν οι υπουργοί σας που από αύριο θα χειροκροτούν δημόσια τον τραμπισμό και θα απαγορεύουν τη χρήση της ασπιρίνης.