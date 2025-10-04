Αυτό είναι το πιο τρυφερό βίντεο που θα δεις σήμερα

Ένας άνδρας από το Σικάγο επανενώθηκε με τον σκύλο του, τον Πιτ, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πριν από 10 χρόνια.

Μετά από μια δεκαετία χώρια, ένας άνδρας από το Σικάγο επιτέλους επανενώνεται με τον καλύτερό του φίλο.

Ο Πιτ, ο σκύλος του Εντ Λάιτχολ, εξαφανίστηκε από την αυλή του ιδιοκτήτη του πριν από δέκα χρόνια. Χωρίς κανένα στοιχείο για την τύχη του, ο Λάιτχολ υπέθεσε ότι ο σκύλος του είχε κλαπεί. Αυτό, μέχρι που έλαβε μια απροσδόκητη κλήση.

Ο Πιτ εντοπίστηκε να τρέχει ελεύθερος κοντά σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στο Hammond της Ιντιάνα, σχεδόν 20 μίλια μακριά από το σπίτι του. Ένας άνδρας τον μετέφερε στο Κέντρο Ελέγχου Ζώων της περιοχής, όπου ανακάλυψαν ότι φορούσε κολάρο ενώ έφερε και ταμπελάκι. Η Λέινι Μπάνερ, εκπρόσωπος του Κέντρου Ελέγχου Ζώων, δήλωσε στο NBC5 ότι ο άνδρας, ο οποίος είχε μετονομάσει τον σκύλο σε «Στούι», δεν ήθελε να επιστραφεί ο σκύλος.

Οι αρχές έλεγξαν τον Πιτ για μικροτσίπ, το οποίο τους οδήγησε στον Λάιτχολ.

«Είναι το μεγαλύτερο διάστημα που έχω ακούσει ποτέ για έναν σκύλο που χάθηκε και μετά επανενώθηκε με τον ιδιοκτήτη του» δήλωσε η Μπάνερ. «Είναι εκπληκτικό».

Όταν ο Λάιτχολ έμαθε ότι ο χαμένος σκύλος του είχε βρεθεί, δεν μπορούσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του. «Πετάω ακόμα στα σύννεφα – είναι απίστευτο» είπε στο NBC 5 Chicago σε μια συνέντευξη. «Έλεγα στους ανθρώπους πόσο μου έλειπε και τι θα σήμαινε για μένα αν επέστρεφε. Δεν υπάρχουν λόγια. Είμαι γεμάτος ευγνωμοσύνη αυτή τη στιγμή».

«Είναι σαν να συνεχίσαμε από εκεί που σταματήσαμε. Είμαι ευτυχισμένος. Είναι ευτυχισμένος. Όλοι όσοι ακούνε αυτή την ιστορία είναι ευτυχισμένοι. Είμαι πολύ ευγνώμων σε αυτούς τους ανθρώπους από την υπηρεσία ελέγχου ζώων. Μου επέστρεψαν τον σκύλο μου» πρόσθεσε.

Ο ιδιοκτήτης του Πιτ τόνισε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει στο έπακρο τον χρόνο που του απομένει με τον σκύλο του. «Όσος χρόνος και αν μας έχει απομείνει, είμαι ευτυχισμένος που τον περνάω μαζί του».