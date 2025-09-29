Γυναίκα έβγαλε βόλτα το πόνυ της στο κέντρο της Αθήνας

Περαστικοί στο κέντρο της Αθήνας έγιναν μάρτυρες ενός παράξενου θεάματος καθώς μία γυναίκα έβγαλε βόλτα το πόνυ της, όπως θα έκανε με έναν σκύλο.

Ένα ασυνήθιστο θέαμα κατέγραψε περαστικός με το κινητό του στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας έκπληξη στους χρήστες των social media.

Στο βίντεο φαίνεται μια γυναίκα να βγάζει βόλτα ένα μικρό ασπρόμαυρο πόνυ, το οποίο κρατάει με λουρί, όπως θα έκανε με έναν σκύλο.

Οι δυο τους περπατούν αμέριμνοι σε πεζόδρομο, κλέβοντας την προσοχή των περαστικών.

Η ταυτότητα της γυναίκας παραμένει άγνωστη.