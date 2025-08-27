Πάφος – Ερυθρός Αστέρας: Η περιγραφή του Γιώργου Θαναηλάκη που θα μείνει αξέχαστη

Στον χθεσινό αγώνα όπου η Πάφος πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Champions League απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, ο Γιώργος Θαναηλάκης μάς χάρισε ακόμη μια επική περιγραφή γεμάτη φωνή, γέλιο και… λίγο υπερβολή.

Στο ποδόσφαιρο, τις περισσότερες φορές, πρωταγωνιστής είναι εκείνος που σουτάρει, κόβει και αποκρούει. Σε ορισμένες, ατυχείς, περιπτώσεις, πρωταγωνιστής γίνεται και εκείνος που σφυρίζει ή σηκώνει το σημαιάκι.

Υπάρχουν όμως και οι φορές που μαζί με αυτούς, πρωταγωνιστής γίνεται και εκείνος που περιγράφει. Ο σπίκερ που με τα λόγια και τις ιαχές του συνοδεύει την ιερότερη στιγμή του ποδοσφαίρου, τη στιγμή του γκολ.

Κάποιοι αυθόρμητα -και κάποιοι άλλοι ίσως όχι τόσο- έχουν περιγράψει με τέτοιον τρόπο ένα γκολ, που μαζί με αυτό έχουν κερδίσει και εκείνοι επάξια μια θέση ανάμεσα στις φάσεις που δύσκολα θα ξεχάσουμε όσα χρόνια και αν περάσουν.

Κάτι τέτοιο (προφανώς το εντάσσουμε στην πρώτη περίπτωση, αυτή του αυθορμητισμού) συνέβη και στη χθεσινή ποδοσφαιρική αναμέτρηση μεταξύ Πάφου και Ερυθρού Αστέρα, τη στιγμή που το απίστευτης έμπνευσης γκολ του Βραζιλιάνου Ζάζα έστελνε την κυπριακή ομάδα στο Champions League.

Ο πάντα συμπαθής Γιώργος Θαναηλάκης μάς χάρισε, και πάλι, μια περιγραφή γεμάτη φωνή, γέλιο και φυσικά… μια δόση υπερβολής. Μια περιγραφή που, σε κάθε περίπτωση, διεκδικεί μια μόνιμη θέση στη μνήμη μας.

«Τι γκολ έβαλε ο Ζάζα… 10 εκατομμύρια κάνει αυτό το γκολ, 10 εκατομμύρια… 1-1 με απίστευτη έμπνευση του Ζάζα… τί ήταν αυτό… τί είδε ο Ματέους (σ.σ. ο τερματοφύλακας του Ερυθρού Αστέρα), την είδε να περνά από πάνω του και να καταλήγει στα δίχτυα… τρομερό γκολ της Πάφου» ήταν μόνο μερικές από τις ατάκες που χρησιμοποίησε (σε όλο το ματς) ο σπίκερ εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών, οι οποίοι κορυφώθηκαν με το τελευταίο σφύριγμα του αγώνα που σφράγισε το «θαύμα της Πάφου», όπως έσπευσε να χαρακτηρίσει την πρόκριση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ο Γιώργος Θαναηλάκης.

Για την ιστορία και μόνο, με το 1-1 της ρεβάνς με τον Ερυθρό Αστέρα (3-2 η σειρά), η Πάφος εξασφάλισε για πρώτη φορά την είσοδό της στο Champions League, ενώ έγινε μόλις η τρίτη κυπριακή ομάδα -ακολουθώντας τα βήματα της Ανόρθωσης και του ΑΠΟΕΛ- με ένα τέτοιο επίτευγμα.

Η επική περιγραφή του Γιώργου Θαναηλάκη

Σε αυτό το σημείο, ας θυμηθούμε και κάποιες παλαιότερες περιγραφές του Γιώργου Θαναηλάκη που έχουν μείνει -επίσης- αξέχαστες.