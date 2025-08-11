Το “πιο άσχημο σκυλί στον κόσμο” στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αγάπης

Διασώθηκε από παραμέληση και το σπάνιο άτριχο μπουλντόγκ που ακούει στο όνομα “Petunia” κατέκτησε έναν τίτλο που προάγει τη διαφορετικότητα και την ανιδιοτελή αγάπη.

Ο “World’s Ugliest Dog Contest” είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός που διοργανώνεται εδώ και δεκαετίες στην Καλιφόρνια, στην πόλη Santa Rosa. Παρά το όνομά του, ο διαγωνισμός δεν έχει ως σκοπό να υποτιμήσει τα διαγωνιζόμενα σκυλιά, αλλά αντιθέτως να γιορτάσει τη μοναδικότητα και να δείξει ότι κάθε σκύλος αξίζει αγάπη και φροντίδα.

Στο contest μπορούν να λάβουν μέρος σκύλοι κάθε ηλικίας και ράτσας, συχνά με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εκ γενετής ή λόγω ατυχημάτων/ασθενειών. Ο όρος “Ugliest” χρησιμοποιείται κατά τους διοργανωτές με χιουμοριστικό τόνο, και περιγράφει ασύμμετρα χαρακτηριστικά ή άλλα “μη τυπικά” χαρακτηριστικά, με μήνυμά του να είναι η ευαισθητοποίηση για υιοθεσία ζώων από τα καταφύγια στέλνοντας το μήνυμα ότι η αξία ενός ζώου δεν μετριέται από την εξωτερική του εμφάνιση.

Η εκδήλωση έχει αποκτήσει διεθνή φήμη και κάθε χρόνο προσελκύει μεγάλο αριθμό θεατών με ιστορίες διάσωσης.

Στον διαγωνισμό του 2025 μεγάλη νικήτρια ήταν η Petunia, ένα σκυλάκι δύο ετών – μίξη αγγλικού και γαλλικού μπουλντόγκ χωρίς τρίχωμα. Διασώθηκε από αυλή εκτροφέα στο Λας Βέγκας, όπου ζούσε σε συνθήκες χάους. Διασώστες από τον οργανισμό Luvable Dog Rescue στο Όρεγκον την ανέλαβαν και έλαβε την ιατρική φροντίδα που χρειαζόταν: στείρωση και χειρουργική επέμβαση για τη διόρθωση επιμηκυμένου ουρανίσκου, μιας επώδυνης πάθησης που κάνει κάθε ανάσα κουραστική. Εν συνεχεία υιοθετήθηκε από τη Shannon Nyman.

Στον διαγωνισμό η Petunia και η οικογένειά της, έλαβαν 5.000 δολάρια και θα εμφανιστεί σε εκπομπές όπως το Today Show, ενώ θα κοσμεί συλλεκτικά κουτάκια μπύρας.

Οι διοργανωτές του διαγωνισμού είπαν ότι ο θεσμός τους γιορτάζει τις “ατέλειες που κάνουν κάθε σκύλο ξεχωριστό και μοναδικό”. Πολλοί από τους “διαγωνιζόμενους” έχουν διασωθεί από καταφύγια και εκτροφεία κουταβιών, ανέφεραν οι διοργανωτές, συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση για την υιοθεσία κατοικίδιων ζώων. “Είναι μια υπέροχη επίδειξη μεγαλοπρέπειας και υπερηφάνειας”, ανέφεραν οι διοργανωτές.

“Για σχεδόν 50 χρόνια, ο διαγωνισμός World’s Ugliest Dog αποτελεί απόδειξη ότι το γενεαλογικό δέντρο δεν καθορίζει το κατοικίδιο. Σκύλοι όλων των φυλών και μεγεθών έχουν ζεστάνει τις καρδιές μας και έχουν γεμίσει τις ζωές μας με άνευ όρων αγάπη. Αυτή η παγκοσμίου φήμης εκδήλωση τιμά τις ατέλειες που κάνουν όλα τα σκυλιά ξεχωριστά και μοναδικά”, αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

