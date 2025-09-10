To TikTok αποθεώνει τους παίκτες της Εθνικής – Τα βίντεο που γίνονται viral

Γνωστά τραγούδια που γίνονται soundtrack σε αποσπάσματα αγώνων στο TikTok για να αποθεώσουν τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδος και όχι μόνο.

Το TikTok κινείται σε ρυθμούς EuroBasket 2025, και με κάθε εμφάνιση της Εθνικής Ελλάδος, η πλατφόρμα γεμίζει με βίντεο που εξυμνούν, σχολιάζουν και αποθεώνουν τους παίκτες της ομάδας. Κάθε κάρφωμα, κάθε έντονη αντίδραση, κάθε βλέμμα γίνεται πρώτη ύλη για ένα βίντεο που συνοδεύεται από τον κατάλληλο ήχο. Και εκεί, τα πράγματα ξεφεύγουν – με τον πιο απολαυστικό τρόπο.

Το TikTok βρίσκει έτσι έναν ακόμα τρόπο να συνδυάσει μπάσκετ και pop κουλτούρα, δημιουργώντας περιεχόμενο που κάνει τον γύρο του ελληνικού feed.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα; Το τραγούδι «Ο άντρας των ονείρων μου» της Κατερίνας Λιόλου, που έχει γίνει το απόλυτο soundtrack πολλών βίντεο που δείχνουν παίκτες της Εθνικής – και όχι μόνο- σε στιγμές αγωνιστικής… γοητείας. Οι δημιουργοί δεν διστάζουν να εκφράσουν τον θαυμασμό τους με captions τύπου «πώς να συγκεντρωθείς όταν υπάρχει αυτός ο άντρας στο παρκέ».

Παράλληλα, ιδιαίτερη… πέραση έχει και το τραγούδι «Καλέ ποιος είναι αυτός», της Ανδρομάχης, το οποίο ακούγεται σε δεκάδες βιντεάκια με παίκτες της Εθνικής αλλά και αντίπαλων ομάδων σε στιγμές που κλέβουν την παράσταση – είτε με μια εντυπωσιακή φάση, είτε απλώς με το παρουσιαστικό τους.

Το τραγούδι χρησιμοποιείται συνήθως με χιουμοριστική διάθεση, συνοδευόμενο από captions όπως «είπα θα παρακολουθήσω μπάσκετ, εντωμεταξύ το μπάσκετ», με τα πλάνα να δείχνουν διάφορους παίκτες.