Βίντεο: Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελέφαντα και κατέληξε… γυμνός

Δεν πήγε όσο καλά θα ήθελε η απόπειρα ενός τουρίστα στην Ινδία να βγάλει selfie με έναν ελέφαντα.

Μια απερίσκεπτη απόπειρα για selfie κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό, όταν τουρίστας στην Ινδία ποδοπατήθηκε και γδύθηκε από ελέφαντα.

Το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή (10/8) και καταγράφηκε σε βίντεο από άλλους επισκέπτες του φυσικού καταφυγίου. Το βίντεο, που δείχνει τη στιγμή της… επίθεσης, έγινε γρήγορα viral προκαλώντας οργή και οδηγώντας τις αρχές να επαναφέρουν τις προειδοποιήσεις για επικίνδυνη αλληλεπίδραση ανθρώπων και άγριας ζωής.

Ο τουρίστας, που αναγνωρίστηκε ως ο R. Basavaraju, φέρεται να είχε εισέλθει παράνομα σε απαγορευμένη δασική ζώνη, όταν βρέθηκε μπροστά στον ελέφαντα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο Basavaraju προσπάθησε να βγάλει selfie με το ζώο, την ώρα που εκείνο έτρωγε καρότα στην άκρη του δρόμου.

Όπως δήλωσε ο Daniel Osorio, αυτόπτης μάρτυρας, ο ελέφαντας ενοχλήθηκε από την ξαφνική λάμψη της κάμερας και αντέδρασε αμέσως.

Στο βίντεο διακρίνεται το ζώο να σηκώνει την προβοσκίδα του και να ορμάει διασχίζοντας τον δρόμο και καταδιώκοντας τον Basavaraju.

Καθώς το ζώο τον κυνηγούσε, ο Basavaraju προσπάθησε να διαφύγει, αλλά έπεσε με το πρόσωπο στο οδόστρωμα του πολυσύχναστου δρόμου. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο ελέφαντας τον έφτασε και άρχισε να τον ποδοπατά, μια σκηνή που πάγωσε το αίμα των αυτοπτών μαρτύρων.

Η επίθεση ήταν τόσο βίαιη, που του έσκισε τα ρούχα, αφήνοντάς τον γυμνό από τη μέση και κάτω.

Μετά το συμβάν, το ζώο κοντοστάθηκε για λίγη ώρα πάνω από τον τραυματισμένο άνδρα, προτού απομακρυνθεί προς το δάσος, δίνοντάς του την ευκαιρία να σωθεί.

Ο Basavaraju μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Μετά το περιστατικό, οι τοπικές δασικές αρχές του επέβαλαν πρόστιμο 25.000 ρουπιών (περίπου 285 δολάρια) για παράνομη είσοδο σε προστατευμένη περιοχή και πρόκληση άγριας ζωής. Παράλληλα, του ζητήθηκε να καταγράψει σε βίντεο μια δημόσια «συγγνώμη», στην οποία παραδέχτηκε ότι οι πράξεις του οφείλονταν στην άγνοια των κανόνων ασφαλείας για την άγρια ζωή.

Σημειώνεται πως, η Ινδία φιλοξενεί περισσότερους από 30.000 άγριους ελέφαντες -περισσότερους από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο- που αντιστοιχεί στο 60% περίπου του συνολικού πληθυσμού των ασιατικών ελεφάντων. Καθώς ο τουρισμός αυξάνεται, αυξάνονται και οι συγκρούσεις μεταξύ ανθρώπων και άγριας ζωής, συχνά εξαιτίας της μη τήρησης ορίων και κανόνων ασφαλείας.