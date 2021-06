4 διακρίσεις απέσπασε η Lidl Ελλάς στα Loyalty Awards 2021 για το Lidl Plus

Με τέσσερα βραβεία, ένα Gold, ένα Silver και 2 Bronze, διακρίθηκε η Lidl Ελλάς στο πλαίσιο των τέταρτων Loyalty Awards, τον θεσμό που θεσπίστηκε με σκοπό να αναδείξει τη σημαντικότητα των προγραμμάτων και πρωτοβουλιών πιστότητας στη διατήρηση και την ενδυνάμωση των σχέσεων των επιχειρήσεων με τους πελάτες τους.

ADVERTISING

Ξάνθιππος Μαγνήσαλης, CRM Business Analyst | Δημήτριος Μαριόγλου, CRM Associate | Χρήστος Κοτέλης, CRM Team Manager | Δημήτριος Χρυσίδης, CRM Content Manager

Συγκεκριμένα η Lidl Ελλάς απέσπασε στη φετινή διοργάνωση των Loyalty Awards:

- Gold βραβείο στην ενότητα Best in Loyalty & Engagement - Retail (Food, Electronics & Home Appliances) για το καλύτερο πρόγραµµα επιβράβευσης και δημιουργίας δεσμών µε τον πελάτη από επιχείρηση λιανικού εμπορίου.

- Silver βραβείο στην ενότητα Best New Product / Service Loyalty Initiative για την καλύτερη υποψηφιότητα προγράμματος επιβράβευσης για νέο προϊόν ή υπηρεσία

- Bronze βραβείο στην ενότητα Best Use of Mobile για την αξιοποίηση mobile τεχνολογιών

- Bronze βραβείο στην ενότητα Best In-house Loyalty Team για τη σύγχρονη και ευέλικτη ομάδα πίσω από το Lidl Plus που συνεισέφερε τα μέγιστα στην αύξηση της αφοσίωσης πελατών μέσω μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής προσέγγισης, η οποία θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο.

Το Lidl Plus αποτελεί, όχι μόνο «κατ’ όνομα» αλλά και στην ουσία του, ένα πρόγραμμα επιβράβευσης, καθώς ανταμείβει σε εβδομαδιαία βάση τους κατόχους του, ανεξαρτήτως ποσού αγορών, με ελκυστικές εκπτώσεις σε προϊόντα ευρείας αποδοχής και όχι με ένα σύστημα συλλογής πόντων, ενώ παράλληλα προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες οφέλους μέσω της διασκεδαστικής λειτουργίας «Ξύνεις Κερδίζεις».

Η εταιρεία αποδεικνύει έμπρακτα ότι θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο των στρατηγικών της προτεραιοτήτων, επιδιώκοντας τη μέγιστη ικανοποίησή του.

Ο καθένας μπορεί να κατεβάσει το Lidl Plus δωρεάν από το App Store / Google Play , να κάνει γρήγορα και εύκολα εγγραφή και να αποκτήσει πρόσβαση σε ελκυστικές προσφορές και προνόμια.

Επισκεφθείτε τη Lidl Ελλάς και στα:

lidlplus.gr

corporate.lidl.gr

facebook.com/lidlgr

twitter.com/Lidl_Hellas_

instagram.com/lidl_hellas

linkedin.com/company/lidl-hellas

youtube.com/user/lidlhellas