Alba Graduate Business School: Το πρώτο σύγχρονο online πρόγραμμα MSc in Tourism Management στην Ελλάδα

Με σκοπό να απαντήσει στις ανάγκες των επαγγελματιών του τουριστικού κλάδου που βρίσκονται ανά την ελληνική επικράτεια αλλά και διεθνώς, το Alba Graduate Business School, The American College of Greece παρουσιάζει το πρώτο σύγχρονο online μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Tourism Management στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, το καταξιωμένο πρόγραμμα MSc in Tourism Management του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, με μότο «Upgrade to Business Class», επανασχεδιάστηκε ώστε από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 να προσφέρει σύγχρονη, απομακρυσμένη μάθηση σε όλη τη χώρα και διεθνώς, με στόχο να ικανοποιήσει τις διαφορετικές ανάγκες των επαγγελματιών που επιθυμούν να σπουδάσουν διοίκηση τουριστικών μονάδων και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν για ένα ή δύο χρόνια σε εκ του σύνεγγυς εκπαίδευση στην Αθήνα.

Ανταποκρινόμενο σε αυτές τις ανάγκες, και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει τα προηγούμενα χρόνια, το Alba γίνεται το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Ελλάδα που προσφέρει σύγχρονη, εξ αποστάσεως μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων (Tourism Management), η οποία θα δώσει την ευκαιρία στους επαγγελματίες να φοιτήσουν online, με σύγχρονο τρόπο (synchronous) απ’ οπουδήποτε στον κόσμο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

Επιχειρηματίες τουριστικών επιχειρήσεων.

Μέλη οικογενειακών επιχειρήσεων σε σχέση με τουρισμό.

Νέους επαγγελματίες στον χώρο της φιλοξενίας, tour operators, ξεναγούς, τουριστικά γραφεία, διοργανωτές εκδηλώσεων και συνεδρίων, cruisemakers, υπεύθυνους ψυχαγωγίας, μεσίτες, διαχειριστές ακινήτων.

Η σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο που ενδιαφέρονται για μία καριέρα στον ίδιο τομέα, και ταυτόχρονα το Alba προσφέρει τρία διά ζώσης workshops, κατά τα οποία οι φοιτητές θα μπορούν να γνωριστούν από κοντά.

Ακόμη, η στρατηγική συνεργασία του προγράμματος με το Costa Navarino προσφέρει στους φοιτητές του Alba τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ένα τριήμερης διάρκειας workshop στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων (Tourism Management) στο Costa Navarino τον Νοέμβριο, ενώ δύο ακόμα workshops σε Service Operations and Revenue Management θα δοθούν στις εγκαταστάσεις του Alba τον Δεκέμβριο και τον Μάρτιο.

Η Ευαγγελία Μπαραλού, Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του προγράμματος MSc in Tourism Management, Alba Graduate Business School, δήλωσε σχετικά: «Οι επαγγελματίες του τουρισμού που ζουν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας χρειάζονται μεγάλη ευελιξία, καλύτερη διαχείριση χρόνου και μια ευρύτερη παγκόσμια προοπτική για υψηλής ποιότητας, ευέλικτη και οικονομικά προσιτή εκπαίδευση. Το πρώτο σύγχρονο online μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Tourism Management στην Ελλάδα από το Alba Graduate Business School, συνδυάζοντας την αξία του Alba, τόσο από την άποψη της διδασκαλίας όσο και από την άποψη της εκμάθησης, με ένα ευέλικτο μοντέλο σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πρόκειται να ενισχύσει τη μάθηση και τις προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης για τους απασχολούμενους στον τουρισμό στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς».

Παρέχοντας χρονική ευελιξία στους συμμετέχοντες, η διεξαγωγή των μαθημάτων από το υψηλών προσόντων διδακτικό προσωπικό του Alba γίνεται απογευματινές ώρες, με γλώσσα διδασκαλίας τα Αγγλικά. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες για την πλήρη φοίτηση και 24 μήνες για την part-time time φοίτηση.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, ενώ αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και τέλος Σεπτεμβρίου.