Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: Διάλεξη για τον ρόλο των Ευρωπαίων και Αμερικανών φιλελλήνων στην Ελληνική Επανάσταση του 1821

Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος, υπό την αιγίδα της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», τιμά και γιορτάζει τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, με την ετήσια διάλεξη της Έδρας «Ελευθέριος Βενιζέλος», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα11 Οκτωβρίου στις 19:00. Με θέμα “Ένας «ξένος» πόλεμος: Ευρωπαίοι και Αμερικανοί φιλέλληνες στην Ελληνική Επανάσταση του 1821”(Somebody Else’s War: European and American Philhellenes in the Greek Revolution of the 1820s), η φετινή διάλεξη θα δοθεί από τον Roderick Beaton ο οποίος θα υποστηρίξει πως οι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί φιλέλληνες ήταν προετοιμασμένοι να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους στον πόλεμο κάποιου άλλου επειδή ακριβώς πίστευαν ότι και αυτοί αποτελούν τμήμα της συγκεκριμένης σύγκρουσης. Ο Beaton αναφέρει: «Και αυτοί είχαν μερίδιο στη σύγκρουση».

Την εκδήλωση πρόκειται να ανοίξει η Δρ. Κατερίνα Θωμά, Κοσμήτορας του Frances Rich School of Fine and Performing Arts του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, ενώ τον ομιλητή θα προλογίσει ο Δρ. Χάρης Βλαβιανός, καθηγητής Ιστορίας και Πολιτικής Θεωρίας στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

H έδρα «Ελευθέριος Βενιζέλος» θεσπίστηκε το 2003 στο Deree, προς τιμή του μεγάλου πολιτικού Ελευθέριου Βενιζέλου τόσο ως αναγνώριση του εμβληματικού του ρόλου στην ιστορία, όσο και για την αποφασιστική του συμβολή στην επανεγκατάσταση του Αμερικανικού Κολλεγίου στην Ελλάδα το 1923. Την έδρα αυτή κατέχουν για τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους διακεκριμένοι Έλληνες και ξένοι συγγραφείς, ιστορικοί και πολιτικοί επιστήμονες που ερευνούν πτυχές της ελληνικής ιστορίας.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στο ACG Events Hall και είναι ανοιχτή στο κοινό κατόπιν προεγγραφής, ενώ παρέχεται η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης.