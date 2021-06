Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος: Πώς διάφοροι τομείς μπορούν να συμβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος

Η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και προκλήσεων μέσω συντονισμένων διεπιστημονικών προσεγγίσεων καθώς και ο σπουδαίος ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της διήμερης εκδήλωσης με θέμα "Celebrating the Environment 2021: Reimagine, Recreate, Restore", που πραγματοποιήθηκε από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ACG150 και του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

ADVERTISING

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικών Σπουδών, το Τμήμα Επιστημών και Μαθηματικών, το ACG Center of Excellence in Sustainability και το Office of Public Affairs.

Την πρώτη μέρα της εκδήλωσης άνοιξε με τον χαιρετισμό της η κ. Claudia Carydis, Vice President, Public Affairs, The American College of Greece, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Όλοι εμείς στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος είμαστε υπερήφανοι που αποτελούμε έναν κορυφαίο ακαδημαϊκό οργανισμό σε θέματα που σχετίζονται με την αειφορία και το περιβάλλον. Το ACG ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση στην ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών, τόσο ακαδημαϊκά όσο και λειτουργικά, ακολουθώντας κυρίως βέλτιστες πρακτικές που προέρχονται από τις ΗΠΑ. Το ACG Center of Excellence in Sustainability έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της υιοθέτησης και της εφαρμογής τέτοιων πρακτικών, καθιστώντας το ACG ένα πρότυπο Ίδρυμα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Ένα μεγάλο επίτευγμα ήταν η βράβευση με το STARS Gold Rating από το Association for the Advancement of Sustainability in Higher Education (AASHE) για τις πρακτικές που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στο Κολλέγιο και τις επιδόσεις του στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης, καθιστώντας το ACG το μοναδικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο στην Ελλάδα που έχει λάβει τέτοια διάκριση»

Κατά τον δικό του χαιρετισμό, ο Loren J. Samons, Vice President for Strategic Initiatives and Executive Director, ACG Institute for Hellenic Culture & the Liberal Arts and Professor of Classical Studies at Boston University δήλωσε: «Μέσα από την πρωτοβουλία ACG 150 θέλουμε να στηρίξουμε την έρευνα και τη δημιουργία εκείνου του είδους την τεχνολογίας που θα οδηγήσει στην επιτυχία διαφορετικούς τομείς της οικονομίας και θα μας φτάσει πραγματικά στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Επιθυμία μας όμως είναι αυτό να γίνει πραγματικότητα, προστατεύοντας ταυτόχρονα και τον πλανήτη μας, ώστε να αφήσουμε στην επόμενη γενιά έναν πλανήτη που θα είναι υγιής και όμορφος».

Στη συζήτηση που ακολούθησε υπό τον συντονισμό της Δρ. Στέλλας Αποστολάκη, Associate Faculty - Lecturer I, Environmental Studies Program Coordinator, Chair of Academic Advisory Board of Center of Excellence in Sustainability, The American College of Greece καθηγητές του ΑCG ανέλυσαν το πώς διαφορετικοί κλάδοι εντός του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος μπορούν να συμβάλουν στον κοινό στόχο της περιβαλλοντικής αποκατάστασης και στο πώς μπορεί να διασφαλιστεί η ευημερία για τις επόμενες γενιές.

Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκαν διεθνείς λύσεις και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας (Biodiversity Loss) και σε σχέση και με τη περιβαλλοντική εκπαίδευση στο Deree-ACG καθώς και για την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων. Ακόμη, παρουσιάστηκαν ολιστικές προσεγγίσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανθρώπινη υγεία, ενώ αναλύθηκαν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και οι έννοιες «βιώσιμες πόλεις» και «περιβαλλοντική δικαιοσύνη».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης και στις περιβαλλοντικές προσεγγίσεις στους τομείς των τροφίμων, του τουρισμού, καθώς και στις κύριες περιβαλλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που παρουσιάζονται στον τομέα της ναυτιλίας, των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναλύθηκε επίσης η έννοια του Greenwashing στον επιχειρηματικό κόσμο, δηλαδή η τάση των εταιρειών να ισχυρίζονται ότι είναι περισσότερο «πράσινες» από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Τέλος, σχετικά με τον ρόλο της έρευνας και της ψηφιακής καινοτομίας στην προστασία του περιβάλλοντος, τονίστηκαν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες που προκύπτουν.

Στο πάνελ συμμετείχαν οι: Δρ. Γιώργος Κοκοσαλάκης, Executive Director, Center of Excellence in Logistics, Shipping & Transportation and Assistant Professor, School of Business and Economics, Deree-The American College of Greece, Δρ. Αθανάσιος Κρυστάλλης Executive Director, Center of Excellence in Food, Tourism & Leisure and Associate Professor of International Business, Deree-The American College of Greece, Δρ. Χριστίνα Μαούλη Associate Professor of Environmental Studies, Department of Science and Mathematics; Founder and ex-Director of the Center of Excellence in Sustainability, Deree-The American College of Greece, Δρ. Κωνσταντίνος Παπαδιάς, Executive Director, Research, Technology & Innovation Network (RTIN), The American College of Greece, Δρ. Παρασκευή Παπαδοπούλου, Professor of Biology and Head, Department of Science and Mathematics & Biomedical Sciences Program, Deree-The American College of Greece και ο Δρ. Παύλος A. Βλάχος, Associate Professor of Marketing, Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Τη δεύτερη μέρα της εκδήλωσης, σπουδαστές και καθηγητές του ACG επικεντρώθηκαν στην περιβαλλοντική εκπαίδευση που παρέχει το Κολλέγιο, καθώς και στο πως το ACG προσεγγίζει τη βιωσιμότητα ακαδημαϊκά αλλά με την εμπλοκή της κοινότητας.

Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Department of Science and Mathematics από τη Δρ. Παρασκευή Παπαδοπούλου, του Environmental Studies Program από τη Δρ. Αναστασία Μισεγιάννη, Associate Professor of Environmental Studies, Department of Science and Mathematics, και πρωτοβουλίες βιωσιμότητας εντός του ACG από την κα. Ράνια Ασσαριωτάκη, Senior Manager for Sustainability, Office of Public Affairs. Επίσης, παρουσιάστηκαν εργασίες από τους ίδιους τους φοιτητές και αποφοίτους του Environmental Studies Program και οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων δημιουργικά projects με περιβαλλοντική εστίαση, νικητήριες συμμετοχές σε περιβαλλοντικούς διαγωνισμούς και ερευνητικά προγράμματα σπουδαστών για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. Τέλος, παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες σχετικές με την αειφορία που έχει αναλάβει το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδας με την ενεργό συμμετοχή των σπουδαστών και ιδίως από τους Sustainability Leaders.