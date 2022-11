«Άρωμα Ελλάδας» στα Διεθνή Βραβεία Εμπειρίας Πελάτη από την Κωτσόβολος

Η Κωτσόβολος , κορυφαίος προορισμός τεχνολογίας, πρωταγωνίστησε στα Διεθνή Βραβεία Εμπειρίας Πελάτη, καθώς ως η μοναδική εταιρεία-εκπρόσωπος της Ελλάδας, κατάφερε να ξεχωρίσει με 4 διακρίσεις ανάμεσα σε 41 χώρες, 60 διαφορετικά υποψήφια brands που έφτασαν στην τελική φάση και περισσότερα από 200 που έθεσαν συνολικά υποψηφιότητα.

Η εταιρεία αναδείχθηκε χρυσή νικήτρια στις κατηγορίες “Customer Centric Culture”, και “Customers at the heart of everything - Retail”, ενώ απέσπασε δύο ασημένια βραβεία στις κατηγορίες “Innovation in Customer Experience” και “CX Leader of the Year”, για την Μαρία Καλλέργη - CX Manager της Κωτσόβολος – Dixons South East Europe, η οποία διακρίθηκε ανάμεσα σε 5 εκπροσώπους εταιρειών από διαφορετικές χώρες, που κατάφεραν να φτάσουν στους finalists.

ADVERTISING

Με τις κορυφαίες διακρίσεις που έλαβε στα International Customer Experience Awards 2022 που διοργάνωσε η Awards International σε συνεργασία - μεταξύ άλλων - με την Παγκόσμια Ένωση Επαγγελματιών Εμπειρίας Πελάτη - CXPA η Κωτσόβολος, απέδειξε ακόμη μια φορά τον καινοτόμο, συντονισμένο και πολυεπίπεδο τρόπο που αντιμετωπίζει κάθε πελάτη και τις ανάγκες του.

Οι διακρίσεις αυτές ανήκουν, εκτός από τους ανθρώπους της και τους συνεργάτες της, και στους πελάτες της, που με την εμπιστοσύνη που της δείχνουν, την αναδεικνύουν ως την κορυφαία αλυσίδα λιανικής στην Ελλάδα, που στόχο έχει να κάνει τις Πράξεις, Εμπειρίες για μία Καλύτερη Ζωή.