Athens Music Week 2022

Open Call για νέους καλλιτέχνες έως τις 8 Μαΐου.

Το μεγαλύτερο event για τη Μουσική Βιομηχανία στην Ελλάδα επιστρέφει σε φυσικό χώρο και σε καλεί σε μία τριήμερη γιορτή!

Για 4η συνεχόμενη χρονιά και έπειτα από δύο χρόνια παρουσίας σε phygital μορφή, το Athens Music Week (AMW) επιστρέφει από τις 22 έως τις 24 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για ένα εορταστικό τριήμερο γεμάτο showcase συναυλίες, συζητήσεις, εργαστήρια, πάρτι και φυσικά το Live stage στην κεντρική σκηνή της Τεχνόπολης!

Μετά από μία μακρά περίοδο περιορισμού και απομόνωσης, ήρθε επιτέλους η στιγμή για όλους -επαγγελματίες, καλλιτέχνες και μουσικόφιλους- να βρεθούμε ξανά μαζί σε κοινό χώρο, να μοιραστούμε με ανθρώπους από διαφορετικά σημεία του κόσμου το ίδιο πάθος για τη μουσική, να γράψουμε “στο πόδι” τα tips των experts, να τρέξουμε να προλάβουμε εκείνο τον “ιδιαίτερο” καλλιτέχνη, να γνωρίσουμε τους φίλους και τους συνεργάτες της ζωής μας, να ρουφήξουμε την ενέργεια της live συναυλίας, να αντλήσουμε έμπνευση και να την διατηρήσουμε για πολλές πολλές μέρες μετά!

Όπως κάθε χρόνο, το AMW επιχειρεί με περισσότερες από 60 δράσεις να διερευνήσει ζητήματα που απασχολούν τη Μουσική Βιομηχανία, όπως τις νέες πρακτικές merchandising και προώθησης συναυλιών ή τις βέλτιστες στρατηγικές για τα μουσικά brands, το entertainment marketing στη metaverse εποχή, τα πνευματικά δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή, να βρεθεί μπροστά από τις εξελίξεις με συζητήσεις που αφορούν στο μέλλον των ζωντανών εκδηλώσεων ή τον πολιτιστικό μετασχηματισμό με τη βοήθεια της τεχνολογίας, να φέρει σε επαφή τους επαγγελματίες της αγοράς με speed meetings, pitch sessions και networking events, και να ενδυναμώσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα προσφέροντας εξειδικευμένα εργαστήρια και σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα δυσδιάκριτα, πολλές φορές, όρια μεταξύ των διαφορετικών επαγγελματικών ρόλων στον μουσικό χώρο.

Επιπλέον, τα Showcases θα παρουσιάσουν νέα ταλέντα και ενδιαφέροντα σχήματα από την Ευρώπη και τις γειτονικές μας χώρες αναδεικνύοντας διαφορετικές ιδέες και πειραματισμούς από όλα τα μουσικά είδη. Έτσι, φέτος, με ακόμη μεγαλύτερη ορμή, το AMW καλεί νέους καλλιτέχνες, μπάντες και μουσικά projects να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε επαγγελματίες και music experts της εγχώριας και διεθνούς αγοράς (managers, bookers, promoters, Α&Rs κ.α.), να ζήσουν μία μοναδική εμπειρία και να ανοίξουν τα φτερά τους για νέες περιπέτειες!

Ανάμεσα στους Έλληνες καλλιτέχνες που έχουν ήδη παρουσιάσει τη δουλειά τους στο Athens Music Week βρίσκονται οι Amalia & The Αrchitects, Atomic Love, BAiLDSA, Εβρίτικη Ζυγιά, Good Job Nicky, Kit Kido, Οδυσσέας Τζιρίτας, Saske, Nalyssa Green, The Moose, Whereswilder, Strawberry Pills (κ.α.) και πάνω από 25 ανερχόμενοι καλλιτέχνες από την Ευρώπη.





Αναλυτικές πληροφορίες για το φετινό πρόγραμμα και τις τιμές των εισιτηρίων θα ανακοινωθούν τον Μάιο.





Κάλεσμα για συμμετοχές στο AMW Showcases!





Οι αιτήσεις συμμετοχής για το line up του AMW Showcases γίνονται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του Athens Music Week έως τις 8 Μαΐου 2022.





Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://form.typeform.com/to/BgySZNL3?typeform-source=amw21.stix.gr





To AMW υλοποιείται με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών δικτύων Hub for The Exchange of Music Innovation (HEMI) και JUMP – European Music Market Acceleration, δύο έργων που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πρώτη του έκδοση, το AMW έχει φιλοξενήσει περισσότερους από 200 ομιλητές και 80 καλλιτέχνες από 25 διαφορετικές χώρες, έχει παρουσιάσει πάνω από 70 conference sessions, 45 showcases, 20 workshops και webinars, με την συμμετοχή διεθνών προσωπικοτήτων και κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου όπως, μεταξύ πολλών άλλων, ο Eric Burdon, ο Shabaka Hutchings, στελέχη της Spotify, της Kickstarter, του ΕΧΙΤ Festival, εκπρόσωποι διεθνών δικτύων (HEMI, JUMP, Keychange, Music Tech Europe) και οργανισμών (Μusic Innovation Hub, Music Finland, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Women On Top, κ.α..) ενώ τις εκδηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια έχουν παρακολουθήσει περίπου 3.000 delegates και περισσότεροι από 20.000 ψηφιακοί επισκέπτες!





Παρακολουθήστε όλες τις δράσεις του το AMW 2021 εδώ: https://www.athensmusicweek.gr/el/amw-archive-2021/

Διοργάνωση: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων | M.E.S.O Events









