ΑΒ Βασιλόπουλος: Top National Retailer στα Supermarket Awards 2020

Λιανεμπόριο. Καινοτομία. Εξυπηρέτηση. Άνθρωπος. Περιβάλλον. Σχέσεις ζωής καιεμπιστοσύνης. Φροντίδα. Μοναδικές εμπειρίες.

ADVERTISING

Λέξεις που για όλους εμάς στην ΑΒ Βασιλόπουλος γίνονται πράξεις,μετουσιώνονται σε δραστηριότητες και πρωτοποριακές δράσεις που δημιουργούμε γιανα κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων. Στις ζωές των 2,5 εκατομμυρίωνπελατών μας, των συνεργατών μας, των προμηθευτών μας, των συνανθρώπων μας.

Είμαστε χαρούμενοι, λοιπόν, διότι οιπροσπάθειές μας, οι υπηρεσίες μας και οι πρωτοβουλίες μας επιβραβεύονταισταθερά από την αγορά, χαρίζοντάς μας φέτος την κορυφαία διάκριση ως Top National Retailer στα Supermarket Awards 2020, μαζί με 11 ακόμα βραβεία, εκ των οποίων τα 7 Gold, τα 2 Silver και τα 2 Bronze.

Είμαστε μάλιστα διπλά χαρούμενοι διότι η εταιρεία μας αναγνωρίζεται για τιςδράσεις της στις ενότητες Δίκτυο και Καταστήματα, Μάρκετινγκ καιΕπικοινωνία, Ψηφιακές εφαρμογές και Κοινωνικά δίκτυα, CSR και Ανθρώπινο Δυναμικό - για όλα όσα αφορούν εσάς και εμάς. Αναγνωρίζεταιγια τους πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους είμαστε καθημερινάδίπλα στους πελάτες μας, επικοινωνούμε μαζί τους, βρίσκουμε νέους τρόπους νατους εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα, να προλαμβάνουμε και να ανταποκρινόμαστε στιςανάγκες τους μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

Συγκεκριμένα, τα 7 Gold βραβεία μας αφορούν στις κατηγορίες:

· Πρότυπο κατάστημα | Για ταολοκαίνουργια τμήματα και τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, που αντανακλούν μια νέααγοραστική εμπειρία με «Γεύση από το μέλλον».

· Ανάπτυξη Τμήματος Food to Go | Για το νέο μας χώρο «Grab & Go» στο ΑΒ Κηφισιάς, με μοναδικές γεύσεις και λύσεις για όσουςεπιθυμούν να απολαύσουν κάτι νόστιμο και ποιοτικό on the go, κάθε στιγμή της ημέρας.

· Δίκτυο Franchising | Για τα μοντέλα δικαιόχρησης, τα οποία έχουμε σχεδιάσειεδώ και χρόνια και ανανεώνουμε διαρκώς σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.

· Εξυπηρέτηση πελατών και Προγράμματα Loyalty | Για ένα από τα πιο ιστορικά προγράμματα πιστότητας, την AB Plus, μια σταθερή αξία που εξελίσσεται συνεχώς.

· Στρατηγική Social Media | Για το site μας allazoumesinithies.ab.gr που μαςκαλεί όλους να αλλάξουμε συνήθειες μαζί, για εμάς καιτο περιβάλλον.

· Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) - Άνθρωπος | Για το Πρόγραμμα ΔΙΑΤΡΟΦΗ που υλοποιούμε μαζίμε το Ινστιτούτο Prolepsis και παρέχουμε καθημερινά ένα υγιεινό και υψηλώνπροδιαγραφών γεύμα, σε μαθητές σχολείων σε όλη την Ελλάδα.

· Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) - Περιβάλλον | Για το Πρόγραμμα Ευφυούς Γεωργίας, που αποτελεί τοαποτέλεσμα της συνεργασίας μας με το Ίδρυμα Μποδοσάκη και την ΑμερικανικήΓεωργική Σχολή, ώστε με σύμμαχο τηντεχνολογία οι πρωτοπόροι Έλληνες παραγωγοί να μείνουν και να συνεχίσουν νααναδεικνύουν τον διατροφικό πολιτισμό του τόπου μας.

Οι 2 Silver διακρίσεις που λάβαμε αφορούν στις κατηγορίες:

· Marketing και Διαφήμιση | Για τηνκαμπάνια μας «ΑΒ | Για ό,τι θέλεις να είσαι», η οποία δεν αποτελεί απλά μιαδιαφήμιση, αλλά μια γιορτή της μοναδικότητας, της ελευθερίας της επιλογής καιτης πρόσβασης στην ποιότητα, την ποικιλία και την ευχαρίστηση.

· Ηλεκτρονικό Super Market | Για το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, το AB Eshop, που αναπτύσσεται διαρκώς για να κάνετε τις αγορές σας online, εύκολα, γρήγορα με λίγα μόνο κλικ και με αποκλειστικέςπροσφορές να σας περιμένουν.

Και οι 2 Bronze διακρίσεις που λάβαμε στις κατηγορίες:

· Αξιοποίηση Kινητών Eφαρμογών | Για το πρωτοποριακό AB Shop Mobile App, για αγορές απ’ όπου κι αν βρίσκεστε για όλαόσα χρειάζεστε.

· Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) - Περιβάλλον | Για το διώροφο λεωφορείο μας, το Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης, που αποτελεί μέρος της διαχρονικής συνεργασίαςμας με την ΤΕΧΑΝ, αποτελεί παγκόσμια καινοτομία και ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδαγια να εκπαιδεύσει μικρούς μαθητές γύρω από την ανακύκλωση και την προστασίατου περιβάλλοντος.

ΑΒ Βασιλόπουλος | Για ό,τι θέλεις να είσαι … Και είναι ωραίο να γιορτάζεις τοντίτλο του Top National Retailer!