"Better every day for you” - η νέα στρατηγική της PMM

Αναβαθμίζει τη σχέση με τους καταναλωτές και τους ανθρώπους της. Εστιάζει σε 4 βασικούς πυλώνες: logistics και last mile, νέες τεχνολογίες και υπηρεσίες, καινοτόμα concept καταστημάτων και βελτιστοποίηση της γκάμας προϊόντων

Τη νέα, φιλόδοξη στρατηγική που διατηρεί στο επίκεντρο τους καταναλωτές και τους ανθρώπους της παρουσίασε πρόσφατα η Public-MediaMarkt, σε ειδική εκδήλωση για τους διευθυντές του δικτύου και τα στελέχη της. Η στρατηγική περιλαμβάνει 4 κεντρικούς πυλώνες και στοχεύει στην καλύτερη εμπειρία αγορών, ενώ υποστηρίζει ακόμη περισσότερο τους ανθρώπους της. Με κεντρικό μήνυμα «Καλύτεροι, κάθε μέρα, για σένα», η PMM υλοποιεί τη νέα στρατηγική με σημαντικές επενδύσεις και πρωτοβουλίες που ενισχύουν περαιτέρω την τοποθέτησή της ως #1 omnichannel retailer σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο CEO της PMM, Ρόμπυ Μπουρλάς, δήλωσε σχετικά: «Όλα αυτά τα χρόνια, εργαζόμαστε κάθε μέρα για να γινόμαστε καλύτεροι για τους πελάτες μας και τους ανθρώπους της PMM. Η δυναμική που δίνουν τα δύο κορυφαία brands της αγοράς, οι ανανεωμένες εμπειρίες που δημιουργούμε, η πολυκαναλική μας προσέγγιση, οι νέες υπηρεσίες και συνεργασίες, αλλά και η αδιάκοπη επένδυση στους ανθρώπους μας είναι μόνο μερικά απ' όσα μας διαφοροποιούν ως τον κορυφαίο omnichannel retailer, σε Ελλάδα και Κύπρο. Η PMM είναι εδώ, ακόμη καλύτερη, ακόμη πιο δυνατή, έτοιμη να δημιουργήσει αξία για τους καταναλωτές και τους ανθρώπους της». Ανάμεσα στους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής είναι ο τομέας των logistics και του last mile, που ισχυροποιείται χάρη στις νέες συνεργασίες με μεταφορικές εταιρίες και courier, την ενίσχυση του στόλου της αλλά και την υπερσύγχρονη αποθήκη της εταιρίας στην Αττική. Η PMM διαχειρίζεται τη μεγαλύτερη γκάμα της αγοράς, με πάνω από 1.000.000 προϊόντα. Με τις επενδύσεις και τον στρατηγικό της σχεδιασμό, ήδη προσφέρει στους πελάτες της 100.000 προϊόντα με δυνατότητα για αυθημερόν παραλαβή από το κατάστημα της επιλογής τους και δωρεάν παράδοση σε 1-3 μέρες σε όλη την Ελλάδα, για παραγγελίες άνω των 35 ευρώ. Επενδύοντας σε νέα τεχνολογικά εργαλεία και υπηρεσίες, η PMM ενοποιεί τα physical και digital σημεία επαφής με τον πελάτη. Στα καταστήματα Public οι καταναλωτές μπορούν να αξιοποιήσουν υπηρεσίες όπως γρήγορο και contactless checkout και να προχωρούν σε walk-in παραγγελίες. Επιπλέον, διευκολύνονται σημαντικά και οι online αγορές, χάρη στα in-store pickup σημεία, που δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα παραλαβής των παραγγελιών τους, με τον τρόπο που τους εξυπηρετεί καλύτερα. Μέσα στο 2022 το ήδη επιτυχημένο νέο format καταστημάτων που έχει εφαρμόσει σε Ελλάδα και Κύπρο θα επεκταθεί στο δίκτυο, ενώ σε ολοένα και περισσότερα καταστήματα Public θα προστεθούν οικιακές συσκευές που συμπληρώνουν τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που προσφέρουν. Η επιτυχημένη υλοποίηση της νέας στρατηγικής της PMM στηρίζεται στους ανθρώπους της. Η εταιρεία επενδύει στα καλύτερα ταλέντα, γι΄ αυτό και μέσα στο 2021 έδωσε ευκαιρίες εξέλιξης στους ανθρώπους της, ενώ προσέλκυσε καταξιωμένα στελέχη από την αγορά, προχωρώντας έτσι στην υλοποίηση της στρατηγικής της, με μια ισχυρή και εξαιρετικά έμπειρη διοικητική ομάδα.

