Bravo Schools 2020 – Ανοικτή ψηφοφορία κοινού Ας δώσουμε το δικό μας παρόν στις προτάσεις των παιδιών μας για έναν καλύτερο κόσμο

Η πρωτοβουλία Bravo

Schools - ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ έχει ως στόχο να συμβάλλει στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ενεργοποίηση της ελληνικής κοινωνίας για την υιοθέτηση της Agenda 2030, αποσκοπώντας στη δημιουργία των ενεργών πολιτών του αύριο, αυτών που θα φέρουν την αλλαγή στον πλανήτη μας:

Το Bravo Schools αποτελεί μέρος του θεσμού BRAVO, του μεγαλύτερου θεσμού διαλόγου και ανάδειξης για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης που αναπτύσσεται στη χώρα μας. Συνδέεται με την πρωτοβουλία inactionforabetterworld - Δημιουργούμε έναν καλύτερο κόσμο που διακρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα European Sustainability Awards 2019, με το βραβείο του καλύτερου προγράμματος μη κερδοσκοπικού οργανισμού που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη για την επιτυχημένη προώθηση των Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο. Είναι η πρωτοβουλία που ενώνει σχολική κοινότητα, οικογένεια και τοπική κοινωνία για ένα κοινό όραμα: Να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο