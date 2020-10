Prodea Investments: "Best Real Estate Investment Company of the year"

Τερέζα Μεσσάρη, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών & Εργασιών, Δημήτρης Γεωργιόπουλος, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών KORNILIOS STUDIO ART

Η Prodea Investments διακρίθηκε με 6 βραβεία στο πλαίσιο των COMMERCIAL PROPERTY AWARDS 2020, διοργάνωση του Oμίλου BOUSSIAS COMMUNICATIONS. Μεταξύ αυτών, απέσπασε τον τίτλο "Real Estate Investment Company of the Year", καθώς και το Platinum βραβείο στην ενότητα "Ανακαίνιση Κτηρίων".

Ξεχώρισαν τα νέα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, σχεδιασμένα από την Urban Soul Project, σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες αρχές της αειφορίας και πιστοποιημένα κατά LEED Gold, αλλά και το κτήριο ιδιοκτησίας της Prodea που στεγάζει το Ergon House στην οδό Μητροπόλεως, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και τα υπό ανάπτυξη γραφεία στη Συγγρού, έργο στο οποίο η Prodea συνεργάζεται με την Dimand. ADVERTISING Τα έργα αξιολογήθηκαν από κριτική επιτροπή, που αποτελείται από ανεξάρτητα Μέλη - αρχιτέκτονες, ακαδημαϊκούς επιστήμονες, συμβούλους ακίνητης περιουσίας και άλλες σχετικές ειδικότητες. Πρόκειται για κορυφαία στελέχη στον τομέα που διαστηριοποιούνται και καλύπτουν όλες τις γνωστικές περιοχές που απαρτούν τις κατηγορίες των βραβείων. Οι σημαντικές αυτές διακρίσεις αναδεικνύουν την αφοσίωση της Prodea Investments σε μία αναπτυξιακή στρατηγική που επιτάσσει την άριστη ποιότητα και την καινοτόμα αισθητική στα κτήρια ιδιοκτησίας της. Η ευαισθησία για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και την ευεξία των εργαζομένων στα κτήρια που ανήκουν στο πλούσιο portfolio της Prodea είναι αδιαπραγμάτευτοι άξονες εξέλιξης για την εταιρεία, ακολουθώντας τα παγκόσμια σύγχρονα πρότυπα, με προσήλωση στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές αρχές που διέπουν την αειφορία ή όπως είναι η διεθνής ορολογία "Environmental & Social Guidelines – ESG".

ADVERTISING

SHARE: