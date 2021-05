Deree – The American College of Greece: Υποτροφίες για Minor σε Financial Trading με την υποστήριξη της Eurobank Equities

Δύο (2) υποτροφίες απονεμήθηκαν σε δύο (2) νεαρούς σπουδαστές, με στόχο να παρακολουθήσουν έναν κύκλο σπουδών 6μαθημάτων (minor), στο αντικείμενο Financial Markets Trading που προσφέρε το Deree – The American College ofGreece. Οι υποτροφίες αποτελούν δωρεά της Eurobank Equities, εγκαινιάζοντας, για πρώτη φορά, την απονομή υποτροφιών στον συγκεκριμένο τομέα.

To minor, ή υπο ειδίκευση, στο FinancialMarkets Trading, προσφέρει στους φοιτητές τη γνώση, τις στρατηγικές και τα insightsπου χρειάζονται, ώστε να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους σε θέσεις tradingστον χρηματοοικονομικό κλάδο. Όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Αίθουσα Προσομοίωσης Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών (Simulated Trading Room – STR), μία καινοτόμα υποδομή στα πρότυπα των τραπεζικών και χρηματιστηριακών dealing rooms και μοναδική –από άποψη τεχνολογικού εξοπλισμού και μεγέθους– σε εκπαιδευτικό ίδρυμα, στην ευρύτερη περιοχή τής ΝΑ Ευρώπης.H Αίθουσα διαθέτει προηγμένο και εντυπωσιακό τεχνολογικό εξοπλισμό, 25θέσεις εργασίας και λογισμικά όπως Bloomberg, και Thomson Reuters.

Η ταυτότητα, η κληρονομιά και η αποστολή του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, ως μη κερδοσκοπικού οργανισμού, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την υποστήριξη νέων που έχουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και τον ζήλο να επιτύχουν ακόμα περισσότερα, αλλά που ωστόσο διαθέτουν περιορισμένους πόρους. Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020,περισσότερoι από 3.250 μαθητές –περίπου το 50% του συνόλου μαθητών και φοιτητών και των τριών εκπαιδευτικών βαθμίδων (Pierce, Deree, Alba)–, έλαβαν οικονομική ενίσχυση, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 600% σε σχέση με το 2010.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Equities, Θεόδωρος Φραγκόπουλος, δήλωσε: «H EurobankEquities, υποστηρίζοντας την έννοια της αριστείας και, ταυτόχρονα, καλλιεργώντας διαχρονικά τη βαθιά εξειδίκευση και τεχνογνωσία στα ίδια της τα στελέχη, με τις υποτροφίες αυτές θέλει να δώσει την ευκαιρία σε δύο φοιτητές να έχουν την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση που προσφέρει το Deree – The American College of Greece, στον χώρο των επενδύσεων. Πεποίθησή μας είναι πως οι φορείς της αγοράς έχουν υποχρέωση να στηρίζουν ικανούς, φιλόδοξους νέους που θα αποτελέσουν το αυριανό στελεχιακό δυναμικό της αγοράς». Από την πλευρά της, η Δρ Άννυ Τριανταφύλλου, Dean της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομίας του Deree – The AmericanCollege of Greece, δήλωσε: «Ένα μεγάλο “ευχαριστώ” στους ανθρώπους της Eurobank Equities για τη γενναιόδωρη συμβολή τους στην κατάρτιση των μελλοντικών επαγγελματιών του χρηματοπιστωτικού τομέα και στην προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού στην Ελλάδα».

Η Eurobank Equities είναι αυτήν τη στιγμή η μεγαλύτερη χρηματιστηριακή εταιρεία στην Ελλάδα, με μερίδιο αγοράς 19%στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2021.

Η Eurobank Equities θεωρείται η κύρια χρηματιστηριακή επιλογή για μερικούς από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Εταιρεία έχει διακριθεί, επανειλημμένως, ως «Leading Brokerge Firm» στην Ελλάδα, από τη διεθνή έρευνα Extel, και τα στελέχη του Τομέα Ανάλυσης ως κορυφαία στον χώροτους.