Διέπρεψε η Θεσσαλονίκη στα μάτια των ΜΜΕ

Για ένα τριήμερο και συγκεκριμένα από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε ταξίδι επίδειξης (demonstration tour) των πολιτιστικών τουριστικών πόρων και μνημείων που συνθέτουν το τουριστικό προϊόν της Θεσσαλονίκης, στο οποίο συμμετείχαν Αθηναίοι επιλεγμένοι δημοσιογράφοι και opinion leaders.

Το ταξίδι οργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος E-Tourism του Interreg Greece – Bulgaria «Event organization Demonstration Tours for tourism stakeholders, magazines and tour operators» για λογαριασμό της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, από τη διαφημιστική εταιρεία “The Creatives”.

ADVERTISING

Στο ταξίδι συμμετείχαν διακεκριμένοι δημοσιογράφοι από Μ.Μ.Ε της πρωτεύουσας καθώς και διαμορφωτές γνώμης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προβάλλοντας έτσι το προϊόν της Θεσσαλονίκης με ποικίλους τρόπους, μέσω δημοσιευμάτων στα συνεργαζόμενα Μ.Μ.Ε. και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το πρόγραμμα του ταξιδιού οργανώθηκε με σκοπό να αποτυπώσει με τον δημιουργικότερο τρόπο το μωσαϊκό εμπειριών που δύναται να προσφέρει η Θεσσαλονίκη στους επισκέπτες της. Οι εμπειρίες περιλάμβαναν επίσκεψη στη νέα έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου, περιπατητική διαδρομή στους γνωστούς πεζόδρομους του κέντρου της πόλης, επίσκεψη σε εστιατόρια που διακρίνονται για τις δημοφιλείς τοπικές τους γεύσεις, εκδρομή με σκάφος στον Θερμαϊκό κόλπο, ιδιωτικό δείπνο με πιάτα εμπνευσμένα από την παράδοση της Θεσσαλονίκης υπό την επιμέλεια του σεφ Γιάννου Σδούγκα, εμπειρία περιποίησης και ευεξίας, καθώς και επίσκεψη στο Κτήμα Γεροβασιλείου για ξενάγηση και οινογνωσία την Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού.

Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης θα ήθελε να ευχαριστήσει τα ξενοδοχεία-μέλη της Grand Palace, Hyatt Regency Thessaloniki, MonAsty, Onoma, On Residence, S Hotel και Teight που προσέφεραν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους καλεσμένους, καθώς και τις κυρίες Κουκουβού Αγγελική / Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για την εξαιρετική ξενάγηση και Βασιλική Γεροβασιλείου για την υπέροχη επίδειξη του αμπελώνα και του οινοποιείου του Κτήματος Γεροβασιλείου. Επιπλέον ευχαριστούμε θερμά τον συνεταιρισμό ραδιοταξί “Taxiway” και τον χώρο ευεξίας “Idolo Spa”, εταιρείες που συνέβαλαν με τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στην ομαλή διεξαγωγή του τριημέρου.

Καταληκτικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία “The Creatives” που έφερε εις πέρας με επιτυχία τη διοργάνωση του ταξιδιού και φυσικά τους καλεσμένους που τίμησαν την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης με την παρουσία τους σε αυτή τη διοργάνωση.

Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.