Διπλή Βράβευση για τη ΖeniΘ στα φετινά Influencer Marketing Awards

Η ZeniΘ, ο 1ος πάροχος ολοκληρωμένης ενέργειας στην Ελλάδα, διακρίθηκε και επιβραβεύθηκε για τις συνεργασίες της με τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τη Φαίη Σκορδά κατά τη διάρκεια των Influencer Marketing Awards 2022. Η εταιρεία κέρδισε Silver βραβείο στην κατηγορία Most Effective Collaboration και Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Influencer Marketing for Product/Service Launch. Οι καμπάνιες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία αγγίζοντας εκατομμύρια καταναλωτές, ξεπερνώντας ευρωπαϊκούς μέσους όρους και διεθνή benchmarks!

Η Silver βράβευση αφορά την ανατρεπτική καμπάνια με την οποία η ΖeniΘ καλωσόρισε τον θρύλο του ελληνικού μπάσκετ Παναγιώτη Γιαννάκη στην #KoryfaiaOmada ενέργειας. Εκκίνηση της καμπάνιας αποτέλεσε η διάδοση της επικείμενης «υπογραφής συμβολαίου» του, η οποία απασχόλησε την κοινή αθλητική γνώμη, ενώ η ενέργεια κορυφώθηκε με μια «Συνέντευξη Τύπου» στην οποία ο διακεκριμένος αθλητής και προπονητής ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με τη ΖeniΘ, την ομάδα που του εμπνέει εμπιστοσύνη. Η καμπάνια έκανε χατ τρικ σημειώνοντας τρεις πανηγυρικές “νίκες” σε επίπεδο Social Media, Digital Campaign και Total Campaign, καθώς ξεπέρασε κάθε στόχο, συμπεριλαμβανομένων διεθνών benchmarks (Benchmark in Energy & Utilities)!

Η Bronze βράβευση αφορά την αποτελεσματικότητα της καμπάνιας λανσαρίσματος του e-contract, της καινοτόμας υπηρεσίας της ΖeniΘ που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη σύναψη online συμβολαίου για Ηλεκτρικό Ρεύμα και Φυσικό Αέριο. Ως πρόσωπα της καμπάνιας επιλέχθηκαν ο εμβληματικός Παναγιώτης Γιαννάκης και η αγαπημένη του κοινού Φαίη Σκορδά, οι οποίοι ηγήθηκαν μιας καμπάνιας που άγγιξε 4,6 εκατομμύρια καταναλωτές και εντυπωσίασε με την αποτελεσματικότητά της: ξεπέρασε τον Ευρωπαϊκό Μ.Ο. Nielsen DAR, σημείωσε best-in-class Ad Recall και best-in-class lift Favorability (YouTube), ξεπέρασε σε performance τον μέσο όρο του ενεργειακού κλάδου EMEA σε Ad Recall και Brand Awareness (Facebook), ενώ μείωσε το κόστος προσέγγισης νέων πελατών κατά 10%!

Ο κ. Μάνος Εξαρχουλάκος, Εμπορικός Διευθυντής της ΖeniΘ, δήλωσε σχετικά: «Το influencer marketing αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επικοινωνίας μας, η οποία συμβαδίζει απόλυτα με την ψηφιακή εποχή.

Η διπλή διάκρισή μας χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς επιβραβεύει τις ορθές και στρατηγικές πρακτικές μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα Marketing της ZeniΘ, καθώς και την Ogilvy για την υπέροχη συνεργασία, που είχε σαν αποτέλεσμα τα βραβεία αυτά.»

H #KoryfaiaOmada της ΖeniΘ μετρά πάνω από 20 χρόνια επιτυχημένης πορείας στην εγχώρια αγορά ενέργειας, έχοντας χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης με εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της ZeniΘ, καθώς και σε όλες τις πλατφόρμες social media: Facebook, LinkedIn, Instagram και Twitter.

