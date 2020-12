Discover Deree Day Home edition στις 12 Δεκεμβρίου

Την ευρεία γκάμα του από ακαδημαϊκά προγράμματα, ευκαιρίες καριέρας και πρακτικής άσκησης, υποτροφίες που στηρίζουν τα όνειρα των νέων και πολλά περισσότερα θα παρουσιάσει το Deree – The American College of Greece στην online εκδήλωση γνωριμίας Discover Deree Day με τους υποψήφιους φοιτητές και τους γονείς τους.

Τις εκπαιδευτικές του επιλογές ενόψει του εαρινού εξαμήνου που ξεκινά στις 11 Ιανουαρίου, ξεδιπλώνει το Deree – The American College of Greece στην online παρουσίαση Discover Deree Day: Home Edition το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου. To event απευθύνεται σε νέους που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τις σπουδές τους στο Deree με το νέο εξάμηνο, καθώς και τους γονείς τους. Στη διαδικτυακή παρουσίαση θα παρίστανται σύμβουλοι εγγραφών, σύμβουλοι καριέρας και διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι θα αναπτύξουν διεξοδικά τα πλεονεκτήματα των σπουδών στο Deree:

Το σύνολο 89 ακαδημαϊκών προγραμμάτων (34 σύγχρονα majors, 6 προγράμματα σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Clarkson, και 49 minors) όλα εναρμονισμένα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Tα προγράμματα και των τριών σχολών του Deree (Σχολή Business, Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Σχολή Καλών και Παραστατικών Τεχνών Frances Rich) οδηγούν σε πτυχίο με διπλή, διεθνή πιστοποίηση (NECHE, Open University).

Το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Παράλληλων Σπουδών, για φοιτητές των ελληνικών δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν μία υποειδίκευση (minor) στο Deree και να ενισχύσουν το πτυχίο τους. Μάλιστα, με την παράλληλλη φοίτηση, οι αριστούχοι των ελληνικών πανεπιστημίων μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και να επωφεληθούν από τις μοναδικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές ευκαιρίες που τις συνοδεύουν.

Τις δυνατότητες πρακτικής άσκησης σε κορυφαίους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την απόκτηση και καλλιέργεια των soft skills, που αναζητoύν οι εργοδότες.

Τις δυνατότητες για συνδυασμό majors και minors.

Τις ευκαιρίες για φοίτηση σε έγκριτα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο του προγράμματος Study Abroad.

Την αυξημένη οικονομική ενίσχυση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 που ανέρχεται στα 5,2 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα ξεναγηθούν ψηφιακά στο υπερσύγχρονο campus του Κολλεγίου και στις εγκαταστάσεις του ενώ θα ακολουθήσει Q&A session, όπου θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με εκπροσώπους του Deree για όλα όσα τους απασχολούν.

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Discover Deree Day, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.