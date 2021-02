Δυναμικό ξεκίνημα με 11 προγράμματα για το ReGeneration

Το ReGeneration, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης και απασχόλησης νέων πτυχιούχων στην Ελλάδα, συνεχίζει δυναμικά το έργο του και τη νέα χρονιά, πιστό στη δέσμευσή του να στηρίζει έμπρακτα τους νέους και τις νέες της χώρας, στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα!

Έχοντας ήδη σημειώσει ρεκόρ προσλήψεων το 2020, μια αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με το 2019, ακόμα και εν μέσω πανδημίας και δύσκολων συνθηκών, μπαίνει το ίδιο δυναμικά και στο 2021, έχοντας σχεδιάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί στο πρώτο εξάμηνο της χρονιάς. Πιο συγκεκριμένα:

20/1-12/4|ReGeneration Academy on Big Data & Artificial Intelligence powered by Microsoft

Mετά την επιτυχημένη πρώτη Ακαδημία σε Cloud Tools & Technology, το 2020, που σηματοδότησε την έναρξη του DiGiYouth Initiative, της μεγάλης συνεργασίας του ReGeneration με τη Microsoft, η δεύτερη Ακαδημία σε BI &AI αυτή τη φορά «άνοιξε» τη χρονιά, φέρνοντας μαζί της την ευκαιρία για 180 ώρες hands on εκπαίδευσης σε Advanced Analytics, Data Analysis, Machine Learning και Artificial Intelligence. Οι αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί.

10/2-10/5|ReGeneration Academy 4Women in Tech | Project Management powered by Microsoft

Το πρώτο ReGeneration Academy αποκλειστικά για νέες γυναίκες είναι γεγονός! Αποτελεί την τρίτη Ακαδημία στο πλαίσιο του DiGiYouth Initiative σε συνεργασία με την Microsoft και συνδυάζει 120 ώρες hands-on εκπαίδευσης σε tech-related project management με θέσεις εργασίας στους πιο περιζήτητους κλάδους της τεχνολογίας!

Περίοδος αιτήσεων: 10-28/2





15/2-5/4|12ος Γενικός Κύκλος ReGeneration

Η ναυαρχίδα του ReGeneration που απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους, με ή χωρίς αναπηρία, από όλα τα ακαδημαϊκά υπόβαθρα ανοίγει για 12η φορά τις πόρτες της. Ο Γενικός Κύκλος προσφέρει την ευκαιρία για ένα ταξίδι κατάρτισης σε soft skills αλλά και μια αμειβόμενη θέση απασχόλησης στην Ελλάδα.

Περίοδος αιτήσεων: 15-28/2





22/2-17/5|ReGeneration Academy for Food Innovation vol.2, powered by New Agriculture New Generation & Elbisco-Founding Donor Stavros Niarchos Foundation

H επιτυχημένη Ακαδημία επιστρέφει και αυτή τη χρονιά για να προσφέρει 75 ώρες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αντικείμενα όπως διαχείριση ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας κ.ά., παρέχοντας τα εφόδια και ευκαιρίες για απασχόληση στον δυναμικό κλάδο τροφίμων και ποτών.

Περίοδος αιτήσεων: 22/2-7/3





1/3- 7/6|6os Kύκλος Project Future από την Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με το ReGeneration

Συνταγή που κερδίζει δεν αλλάζει! Η συνεργασία του ReGeneration με το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Project Future, της Τράπεζας Πειραιώς συνεχίζεται για 6η συνεχόμενη φορά και ο νέος κύκλος του Project Future έρχεται με 7 νέες εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις σε τομείς αιχμής της αγοράς που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση! Οι συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις αναμένεται να ανακοινωθούν.

Περίοδος αιτήσεων: 1-23/3

Όλα τα προγράμματα παρέχουν πρακτικά εργαλεία αλλά και πολυεπίπεδη στήριξη με στόχο την εξέλιξη των συμμετεχόντων σε εξειδικευμένους και ανταγωνιστικούς επαγγελματίες που διαθέτουν τα απαραίτητα εφόδια, τόσο σε ήπιες όσο και σε τεχνικές/ψηφιακές δεξιότητες, για να διεκδικήσουν σημαντικές θέσεις εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ReGeneration, το κάθε πρόγραμμα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής επισκεφθείτε το www.regeneration.gr .