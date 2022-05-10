Εκπαιδευτικό Συμπόσιο Προγραμμάτων Σχολικών Πολιτιστικών δραστηριοτήτων

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ανθή Γουρουντή ΠΕ79.01 - ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Δ.Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ: Δρ Χρυσάνθη Κουμπάρου - Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων
Το Συμπόσιο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ - Σχολική Επιτροπή Δ.Ε.
ΤΡΙΤΗ 10/5/2022 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
|11.00
|Χαιρετισμοί
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|11.20
|11.20
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|12.00
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|12.00
|Παρουσιάσεις
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ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΣΤΟΝ Β ́ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
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ΕΠΑΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
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ΜΠΟΛΛΑ ΜΑΡΙΑ ΠΕ02
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ/ΟΤ1555
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ΕΠΑΛ ΝΙΚΑΙΑΣ
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ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΕ82
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΠΕ81
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ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
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1ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕ82
ΚΙΟΣΣΕ ΜΑΡΙΑ ΠΕ88.03
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ΛΑΪΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ ΣΠΕΤΣΩΝ
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΠΕΤΣΩΝ
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ΤΣΙΠΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ04.02
ΤΑΣΙΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ08
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΒΙΝΕΤΟΣΚΟΠHΣΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ 1 ου ΓΕΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΑΠΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕ02
ΤΕΤΑΡΤΗ 11-5 ΘΕΑΤΡΟ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΗΣ
|Προβολές
|10.00
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ΤΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
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ΜΟΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02
ΠΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ01-ΠΕ02
ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02
|10.30
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΟΛΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ
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9ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΜΑΝΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ02
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02
|11.00
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ΣΠΕΤΣΕΣ: ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
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ΓΕΛ ΣΠΕΤΣΩΝ
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ΜΠΑΚΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕ02
ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ02
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ78-ΠΕ02
|11.30
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
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1ο ΕΠΑΛ ΝΙΚΑΙΑΣ «Π. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ»
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ΜΠΟΥΡΑ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΠΕ80
|12.00
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ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ
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ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ
|13.00
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΔΙΟΝΥΣΗ ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΒΙΝΕΤΟΣΚΟΠHΣΗ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ 9 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΚΟΡΦΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ04.02
Ο Διονύσης Γρηγοράτος σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα και κινηματογράφο στο Λονδίνο. Από το 1961 έως το 1964 ίδρυσε και διηύθυνε την Κινηματογραφική Λέσχη Πειραιά. Έχει διατελέσει βοηθός σκηνοθέτη και μοντάζ στα στούντιο της ΑΝΖΕΡΒΟΣ. Υπήρξε μέλος της ομάδας Ανεξάρτητα Επίκαιρα - Ελληνική Ζωή. Έχει σκηνοθετήσει διαφημιστικά spots, ωριαία επετειακά ντοκιμαντέρ, 45λεπτα επεισόδια στην ελληνική τηλεόραση.
Φιλμογραφία:
1978: «ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΡΟΛΟ», μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, ειδική διάκριση διεθνούς Φεστιβάλ Nyon, διάκριση Ελλήνων Κριτικών στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. 1988: «Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΟΛΚ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ», ταινία μυθοπλασίας 35mm, έγχρωμη, 132', 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και 5 κρατικά βραβεία ΥΠΠΟ.
1991: «ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ», μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ 60', Κρατικό Βραβείο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους.
1994: «ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΑΣ ΘΕΑΤΡΟ», μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ, Κρατικό Βραβείο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους.
1999: «ΤΕΤΡΑΣ, Η ΞΑΚΟΥΣΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», 240', μουσική ταινία για τα ρεμπέτικα τραγούδια.
2000: «ΚΑΝΕΙΣ ΔΕ ΧΑΝΕΙ Σ' ΟΛΑ», μυθοπλασία 35mm, έγχρωμη, 123', Green Prize στο 25ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Καΐρου.
2001 - 2002: «ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΚΙ ΑΘΑΝΑΤΗ ΕΡΓΑΤΙΑ» (ΕΡΤ - ΓΣΕΕ), μουσική σειρά για το ελληνικό εργατικό κοινωνικό τραγούδι σε 6 μέρη. Προβλήθηκε στα διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ Τορόντο, Βανκούβερ, κ.α.
2003: «ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΠΟΥ ΓΙΝΑΝΕ ΖΩΗ», σειρά δέκα ημίωρων ντοκιμαντέρ αρχείου - με στοιχεία υπόθεσης (παραγωγής ΕΡΤ).
2004: «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΑΦΑΝΩΝ», ντοκιμαντέρ για τους εργαζόμενους στα έργα των Ολυμπιακών Αγώνων
Βιβλία:
«Πουκάμισα εκστρατείας», διηγήματα, «Καστανιώτης» 1975. «Συνάντησα το δράκο της ζωής μου», νουβέλα, «Κέδρος» 1980.
ΠΕΜΠΤΗ 12-5 ΘΕΑΤΡΟ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΗΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: Ο ΤΟΠΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
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9.00-10.30
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Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ
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1ο ΓΕΛ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
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ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΠΗΣ ΠΕ02
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕ02
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ΗΕΤΤΙΩΝΕΙΑ ΠΥΛΗ
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2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
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ΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕ02
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ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΙΣ
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ΓΕΛ ΚΑΜΙΝΙΩΝ
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ΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΠΕ02
ΚΟΥΝΟΥΠΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΠΕ02
ΤΣΙΡΟΜΠΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΕ04
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ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΕΡΑΜΑ
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7ο Ε.Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.02
ΒΑΣΙΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΕ87.02
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Ο ΘΡΟΝΟΣ ΤΟΥ ΞΕΡΞΗ
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ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
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ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02
ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ84
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ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΤΟΣΥΝΗ
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ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
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ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ84
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02
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ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ: ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ – Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ
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ΕΠΑΛ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
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ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ02
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ΤΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ –ΘΥΜΑΙΤΑΔΑΙ
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ
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ΧΟΥΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ01
ΠΑΡΑΜΕΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΕ02
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΠΕ02
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: Η ΠΟΛΗ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
|11.00-14.00
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ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΔΕ ΣΙΩΠΗΣΕ ΠΟΤΕ
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2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ
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ΜΠΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01
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ΤΟΠΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ: ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ, ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΤΖΑΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ02
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ΧΩΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΠΥΡΓΟ» ΚΑΙ ΤΟ «ΡΟΛΟΪ – ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ» ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΓΕΩΡΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02
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ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑ – ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΒΙΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ: ΜΙΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02
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ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
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ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΠΕ02
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ΤΟ ΧΑΜΑΜ ΚΑΙ Η ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ
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3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
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ΒΛΑΜΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΠΕ02
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-5 ΘΕΑΤΡΟ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΗΣ
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: ΣΧΟΛΕΙΑ ΟΔΟΔΕΙΚΤΕΣ
|09.00-10.00
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
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ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ01
ΦΑΤΣΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΕ05
ΜΙΛΙΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ03
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ΤΟ ΡΑΛΛΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ
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ΡΑΛΛΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΗΛΕΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ ΠΕ02
|10.00-11.30
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
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ΝΑΥΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – Η ΝΑΥΤΟΣΥΝΗ ΤΟ 1821
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ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
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ΚΟΤΣΙΦΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ84
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ02
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100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Ο ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΩΣ ΤΟΠΟΣ ΜΝΗΜΗΣ
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ΙΔ. ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ι.Μ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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ΛΑΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕ05
ΡΑΛΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΠΕ05
ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ ΠΑΡΘΕΝΙΑ ΠΕ07
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Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΩΣ ΤΟΠΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ
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ΓΕΛ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
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ΒΕΛΤΑΝΙΣΙΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ02
ΤΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕ03
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕ04
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ΤΑ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
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7ο ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ87.03
ΡΑΠΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.02
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
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ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ / ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
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ΜΠΙΛΙΑ ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΕ02
ΤΖΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03
ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06
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ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΑΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΕΡΡΙΚΟΣ ΤΡΑΪΜΠΕΡ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
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ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕ06
ΜΠΙΛΙΑ ΙΣΙΔΩΡΑ ΠΕ02
ΤΖΟΥΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ03
|11.30-14.00
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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ
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ΒΟΥΡΛΑ, ΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΟΡΝΕΙΟ
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ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
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ΤΣΙΜΠΕΡΛΕΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΕ87.02
ΧΑΡΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕ87.08
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ87.09-ΠΕ02
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ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΡΕΤΣΙΝΑ
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3ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΕΛΕΝΑ ΠΕ89.01-ΠΕ08
ΒΑΣΙΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ89.01
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ / ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
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3ο ΕΠΑΛ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΒΑΣΙΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΠΕ89.01
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗ ΕΛΕΝΑ ΠΕ89.01-ΠΕ08
ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ – ΔΡΩΜΕΝΑ:
ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Saint Paul – 7ο EK ΠΕΙΡΑΙΑ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – 9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΕΠΑΛ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ– ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΘΕΑΤΡΟ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ:
Μπιχάκη 8, Αγ. Ι. Ρέντης (ισόγειο πρ. Δημαρχείου Ρέντη)
https://goo.gl/maps/cjXyAvGZCZgHu6yd6
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ:
Π. Τσαλδάρη 10, Νίκαια