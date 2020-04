Ελληνική Καινοτομία για την Επόμενη Μέρα στις Μετακινήσεις με Ασφάλεια

H πλατφόρμα CovIDpass σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του The Global Hack – Fight for Our Future που πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 12 Απριλίου σε Παγκόσμιο επίπεδο συγκεντρώνοντας περισσότερες από 1000 συμμετοχές. Η πλατφόρμα CovIDpass συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της οργανωτικής επιτροπής και των mentors που συμμετείχαν στη διαδικασία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλες οι ομάδες, και προφανώς και η ομάδα της UBITECH, εργάστηκαν 48 ώρες από απόσταση, αποδεικνύοντας ότι ο κοινός στόχος μπορεί να υπερκεράσει την όποια απόσταση.