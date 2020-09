«Επί ποδός» η INTERAMERICAN για τους πελάτες της που επλήγησαν από τον «Ιανό» και τη «Θάλεια»

Η INTERAMERICAN, με τους ευέλικτους μηχανισμούςδιαχείρισης κινδύνων που έχει αναπτύξει και με τις δυνατότητες άμεσης επέμβασηςμε τα μηχανικά μέσα και το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, ανταποκρίθηκε άμεσακαι συνεχίζει με παροχή βοήθειας στις περιοχές που υπέστησαν τις μεγαλύτερεςζημιές, υπογραμμίζοντας στην πράξη την πελατοκεντρική πολιτική της. Τόσο γιατην αντιμετώπιση των συνεπειών του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», που σάρωσεκυρίως τη Δυτική Ελλάδα με επίκεντρο τη Θεσσαλία όσο και της κακοκαιρίας«Θάλεια», που άφησε το καταστροφικό αποτύπωμά της στην Εύβοια κατά το πρώτοδεκαήμερο του Αυγούστου, η εταιρεία ήταν παρούσα από τις πρώτες κλήσεις πουέφθασαν στο τηλεφωνικό κέντρο της.

ADVERTISING





Ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας, όπουσημειώθηκαν πρωτοφανούς έκτασης καταστροφές, η κινητοποίηση της INTERAMERICANΒοήθειας ήταν ιδιαίτερα μεγάλη, ακόμη και σε επίπεδο πρόληψης με βάση τομετεωρολογικό δελτίο. Διατέθηκαν επιτόπου 9 οχήματα (πλατφόρμες της οδικήςβοήθειας) για την υποστήριξη ασφαλισμένων της εταιρείας - και όχι μόνο. Μέχριτην Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου έχουν αντιμετωπιστεί περί τα 250 περιστατικά, ενώ οιάνθρωποι και τα οχήματα της εταιρείας συνεχίζουν να επιχειρούν για άλλα 80περίπου, που βρίσκονται σε αναμονή. Πρόκειται, στην κυριολεξία, για μάχη με τηλάσπη και τα βαριά φερτά υλικά από τις πλημμύρες.





Οι αναγγελίες ζημιών στην INTERAMERICAN από τηΘεσσαλία για τον κλάδο Αυτοκινήτου έχουν ξεπεράσει τις 200, ενώ στον κλάδοΠεριουσίας ανέρχονται σε 150, με το χαρακτηριστικό ότι 12 ζημιές αφορούν σεφωτοβολταϊκά πάρκα υψηλής ασφαλισμένης αξίας. Ενδεικτικό της άμεσης διαχείρισηςτων ζημιών είναι το γεγονός της πρώτης πληρωμής σε αναγγελία μέσα σε ένα 24ωρο,ενώ μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες αποζημιώθηκαν και τα πρώτα καταστήματα πουανήγγειλαν ζημιές. Περίπου 50 ζημιές προέρχονται από άλλες πληγείσες περιοχέςτης Δυτικής Ελλάδος, κυρίως από την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο.





Η εικόνα των καταστροφικών συνεπειών τηςαυγουστιάτικης «Θάλειας» στην Εύβοια, εξάλλου, είναι σαφώς ηπιότερη για τηνεταιρεία, που επέδειξε και εκεί ταχύτατα αντανακλαστικά. Οι ζημιές που έχουναναγγελθεί στον κλάδο Περιουσίας της INTERAMERICAN έφθασαν τις 49, ενώ στονκλάδο Αυτοκινήτου ήταν 116. Οι πληγέντες έχουν αποζημιωθεί, ήδη, σε σημαντικόποσοστό, με συνοπτικές διαδικασίες εκτίμησης και πληρωμής και το συνολικόεκτιμώμενο κόστος των ζημιών στην Εύβοια ανέρχεται για την εταιρεία στις550.000 ευρώ. Εκεί, η INTERAMERICAN Βοήθειας επενέβη με υπηρεσίες υποστήριξηςσε 364 περιπτώσεις.





Η διαχείριση καταστροφικών κινδύνων από ακραία φυσικάφαινόμενα αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την εταιρεία όχιμόνο επιχειρησιακά, αλλά και μέσω των διεθνών δεσμεύσεων που έχει αναλάβει σεθεσμικό επίπεδο για τη βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική υπευθυνότητα.Επισημαίνεται ότι η INTERAMERICAN, ως μέλος του Global Compact (Network Hellas,πλέον) και του Environment Program Financial Initiative του Ο.Η.Ε., έχεισυνταχθεί με σημαντικές Διακηρύξεις κατά την τελευταία δεκαετία, από τιςPrinciples for Sustainable Insurance (2012) μέχρι το New Deal for Europe πέρυσικαι το Statement των Business Leaders φέτος για τη συμβολή της παγκόσμιαςεπιχειρηματικής κοινότητας στην πράσινη οικονομία και για την αντιμετώπιση τηςκλιματικής αλλαγής.