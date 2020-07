Fortune Greece Webcast Live: Επαναπροσδιορίζοντας το μέλλον της εργασίας

Η αντίδραση του κόσμου στην πανδημία COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα έναν ταχύτατο μετασχηματισμό του εργασιακού χώρου.

Η εργασία από το σπίτι έχει αναδειχθεί στη νέα κανονικότητα και έχουμε περάσει από την ψηφιοποίηση της σχέσης μεταξύ εταιρείας και πελάτη στην ψηφιοποίηση της σχέσης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου.

Με άλλα λόγια, έχει υπάρξει ένα άλμα προς τα εμπρός, με τάσεις όπως η αυτοματοποίηση, η ψηφιοποίηση και η καινοτομία να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι άνθρωποι, καθώς και τη σχέση μεταξύ των εταιρειών και των πελατών τους.

Οι εταιρείες βρίσκονται σε ένα σταυροδρόμι: αυτές που θα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της συγκυρίας μετά τον κορωνοϊό θα είναι σε θέση να διατηρήσουν τους ταλαντούχους εργαζομένους τους και να προσελκύσουν νέους, όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Αντίθετα, όσες δεν μπορέσουν να αλλάξουν θα μείνουν πίσω, εκθέτοντας τους υπαλλήλους τους σε αυξημένους κινδύνους οικονομικής δυσχέρειας και ερχόμενες αντιμέτωπες με την προοπτική απολύσεων ή και κλεισίματος.

Αλλά ποιες είναι οι αλλαγές προς τις οποίες θα πρέπει να προσανατολιστούν οι εταιρείες;

Οι απαντήσεις αυτή την Τρίτη 14/7 στο Fortune Greece Webcast Live Powered By Accenture, το οποίο θα μεταδοθεί ζωντανά 12:00 – 13:00 μέσω του fortunegreece.com και του Facebook Page του Fortune, χωρίς να απαιτείται κάποιο registration.

1ο Μέρος: Reinventing the Future of Work: Upskilling και reskilling (12:00 -12:15)

FireSide Chat του Τάσου Ζάχου, Editor in Chief του Fortune Greece με τον Νίκο Μοσχάτο, Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων της Accenture για Ελλάδα και Βουλγαρία.

Εάν οι εργαζόμενοι διδαχθούν πώς να οικοδομήσουν μια νοοτροπία μάθησης, θα προετοιμαστούν κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν ένα συνεχώς – και απότομα, μερικές φορές – μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η γρήγορη υιοθέτηση νέων, προηγμένων τεχνολογιών είναι ο βασικός καταλύτης που μπορεί να οδηγήσει σε επιτάχυνση της δημιουργίας νέων ρόλων. Οι αλλαγές στον φόρτο εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας οδήγησαν μερικές φορές σε ανισορροπία στην κατανομή πόρων. Η εκμάθηση (reskilling) και η βελτίωση δεξιοτήτων (upskilling) μπορούν να βοηθήσουν τους υπαλλήλους να μετακινηθούν από ένα τμήμα της επιχείρησης σ’ ένα άλλο.

2ο Μέρος: Reinventing the Future of Work: Working in a more agile way (12:20–13:00)

Οι επιχειρηματικοί ηγέτες έχουν πλέον προικιστεί, κατά μία έννοια, με μια καλύτερη αντίληψη του τι μπορεί και τι δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός των παραδοσιακών διαδικασιών των εταιρειών τους, και ο COVID-19 αυξάνει τόσο τον ρυθμό όσο και την κλίμακα της καινοτομίας στον χώρο εργασίας.

Βασικά δεδομένα:

– Μεταβαλλόμενες ικανότητες ηγεσίας και διοίκησης.

– Οι νέες τεχνολογίες θα απαιτήσουν νέους ρόλους, που είναι ένας λόγος για την ενθάρρυνση νέων δεξιοτήτων.

– Ο ψηφιακός μετασχηματισμός φέρνει μια αλλαγή νοοτροπίας – Πώς οι εταιρείες χρησιμοποιούν νέα εργαλεία για να υποστηρίξουν τους πελάτες τους.

– Τεχνολογία στο χώρο εργασίας: Εργαλεία για να μετασχηματίσετε την επιχείρησή σας.

Ομιλητές:

Κωστής Σταυρόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της iSquare

Γιώργος Τσαρούχας, Managing Director της Dialectica

Ηρώ Μέλλιου, Διευθύντρια Ανθρώπινου δυναμικού Vodafone

Κωνσταντίνος Στρουμπάκης, Founder & CEO Apifon

Συντονιστής: Tάσος Ζάχος, Editor in Chief Fortune Greece