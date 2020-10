Glyfada Maritime Golf Event 2020: Με απόλυτη ασφάλεια το 1ο ναυτιλιακό τουρνουά του έτους

Το Glyfada Maritime Golf Event αποτέλεσε το πρώτο τουρνουά γκολφ που διεξήχθη το 2020, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας. Ανώτατα στελέχη της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας αγωνίστηκαν στο πανέμορφο και ιστορικό γήπεδο Γκολφ της Γλυφάδας, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020.

Τουρνουά γκολφ με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο

H διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με βάση τις αυστηρές προδιαγραφές που είχε θέσει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού καθώς και η Ελληνική Ομοσπονδία Γκολφ.

Με απόλυτη ασφάλεια ολοκληρώθηκε το 1ο Glyfada Maritime Golf Event PHOTO BY BOO PRODUCTIONS

Έχοντας πάντα ως βασική προτεραιότητα την ασφάλεια και υγεία όλων των συμμετεχόντων και του προσωπικού, το Glyfada Maritime Golf Event έθεσε σε εφαρμογή το ακόμα πιο αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο που είχε θεσπίσει έμπειρο προσωπικό της Active Media Group πιστοποιημένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με βάση τις οδηγίες των ειδικών επιστημόνων-συνεργατών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού καθώς και τα επιδημιολογικά δεδομένα, τις υποδείξεις και την έγκριση της Υγειονομικής Επιτροπής της ΓΓΑ. Συγκεκριμένα, μεταξύ των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόστηκαν ήταν:

η υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και η προτροπή χρήσης της από όλους, με δωρεάν παροχή της από τη διοργάνωση, αν και αρκετοί γκολφέρ εισήλθαν από μόνοι τους στον χώρο με μάσκα δείχνοντας υψηλό αίσθημα ατομικής ευθύνης, η θερμομέτρηση όλων από την ομάδα της Target Security, η τήρηση καταλόγου εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση, η εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων με tablet της Samsung και χρήση γαντιών όπου χρειαζόταν με τον απαραίτητο καθαρισμό ύστερα από κάθε χρήση, η απολύμανση του εξοπλισμού της διοργάνωσης, η τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του τουρνουά και η τήρηση του προβλεπόμενου ανώτατου ορίου εισερχομένων στην αθλητική εγκατάσταση.

Εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων του Glyfada Maritime Golf Event με απόλυτη ασφάλεια PHOTO BY BOO PRODUCTIONS

Στο πλαίσιο του 1ου Glyfada Maritime Golf Event ο αναγνωρισμένος PGA Golfer και διοργανωτής του τουρνουά, Θάνος Καραντζιάς δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που το 1ο Glyfada Maritime Golf Event διεξήχθη με απόλυτη ασφάλεια και με βάση τα αυστηρά μέτρα που είχαμε ορίσει, αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας, προσφέροντας στιγμές ευεξίας και αναδεικνύοντας και προωθώντας το άθλημα που όλοι αγαπάμε, το γκολφ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, τους υποστηρικτές και όσους εργάστηκαν και στάθηκαν στο πλευρό μας από την πρώτη στιγμή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας με όλους για το 2021».

Ο αναγνωρισμένος PGA Golfer & διοργανωτής του τουρνουά Θάνος Καραντζιάς PHOTO BY BOO PRODUCTIONS





Το 1ο Glyfada Maritime Golf Event έλαβε τον χαιρετισμό του Υφυπουργού Πολιτισμού & Αθλητισμού, κ. Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Σε μία πολύ κρίσιμη χρονική περίοδο, όπου ο αθλητισμός παγκοσμίως δοκιμάζεται από την κρίση της πανδημίας, είναι ενθαρρυντικό να πραγματοποιούνται αθλητικές και μάλιστα νεοσύστατες διοργανώσεις, όπως το Glyfada Maritime Golf Event, το οποίο απευθύνεται στη ναυτιλιακή κοινότητα. Η διεξαγωγή της διοργάνωσης αυτής αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία για την ανάδειξη ενός ιδιαίτερου αθλήματος, το οποίο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη και κερδίζει σταδιακά τις καρδιές όλο και περισσότερων Ελλήνων».

Η γκολφική δράση

Το πρώτο τουρνουά συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της ελληνικής και παγκόσμιας ναυτιλίας καθώς ανώτατα στελέχη της σχημάτισαν ομάδες των τεσσάρων ατόμων λαμβάνοντας μέρος σε έναν αγώνα shotgun scramble, σε ένα απόλυτα ασφαλές και ιδανικό περιβάλλον. Μια καταπράσινη έκταση, διαμορφωμένη σε ένα τοπίο με χαμηλούς λόφους, με μεγάλα δέντρα και χαμηλή μεσογειακή βλάστηση. Οι γκολφέρ διαγωνίστηκαν σε ομαδικό επίπεδο, στο διεθνών προδιαγραφών γήπεδο 18 οπών, par 72, του Γκολφ της Γλυφάδας.

1ο Glyfada Maritime Golf Event PHOTO BY BOO PRODUCTIONS

Οι μη συμμετέχοντες στο τουρνουά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαθήματα γκολφ και να λάβουν μέρος στο golf clinic υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών γκολφέρ.

1ο Glyfada Maritime Golf Event PHOTO BY BOO PRODUCTIONS

Οι νικητές

Το τουρνουά ολοκληρώθηκε με την απονομή των βραβείων, για τις ομάδες που έλαβαν τις τρεις πρώτες θέσεις στη γενική κατάταξη του τουρνουά και με τις ειδικές βραβεύσεις που έγιναν προς τους παίκτες που σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin. Συγκεκριμένα, 1η αναδείχτηκε η ομάδα των Σορώτου, Χρουσαλά, Emmanuel και Morris με 104 πόντους, 2η η ομάδα των Παπαδόπουλου, Robbs, Κυβερνήτη και Βεντούρη με 103 πόντους και 3η η ομάδα των Robbs, Κούστα, Δασκαλάκη και Κεχαγιά με 96 πόντους. Το βραβείο Closest to the pin απονεμήθηκε στον Χαράλαμπο Βεντούρη και το βραβείο Longest Drive στον Στέργιο Καβαλέκα

.

1ο Glyfada Maritime Golf Event PHOTO BY BOO PRODUCTIONS

Εκπλήξεις & πλούσια δώρα

Από το πρόγραμμα δεν έλειψαν πλούσια δώρα από τους χορηγούς και εκπλήξεις για τους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, στους νικητές των ειδικών κατηγοριών και των τριών πρώτων ομάδων προσφέρθηκαν δώρα από τις εταιρείες Samsung, Porsche Center Glyfada, Christhellas-Christofle, Messinian Spa και Ergon, ενώ ύστερα από κλήρωση που πραγματοποιήθηκε, ένας τυχερός νικητής εξασφάλισε ένα test-drive και φυσικά την εμπειρία της Porsche Panamera Turbo S e-Hybrid Sport Turismo για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης οι συμμετέχοντες έκαναν test-drive στην πλήρη γκάμα των αυτοκινήτων Porsche που ήταν διαθέσιμα στον χώρο του parking του Γκολφ της Γλυφάδας, ενώ εντός του γηπέδου γκολφ είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη νέα αμιγώς ηλεκτρική Taycan.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη νέα αμιγώς ηλεκτρική Porsche Taycan PHOTO BY BOO PRODUCTIONS

Όλα τα έσοδα από τις συμμετοχές διατέθηκαν για τη βελτίωση των εγκαταστάσεων του Γκολφ Γλυφάδας. Το τουρνουά διοργανώθηκε από την Active Media Group και αποτέλεσε πρωτοβουλία της Birdie Events και του αναγνωρισμένου Έλληνα PGA golfer, Θάνου Καραντζιά. Η διοργάνωση απευθύνθηκε αποκλειστικά σε διακεκριμένα στελέχη της ελληνικής ναυτιλίας.