H Teleperformance Greece ξανά στον αγώνα για τον καρκίνο του μαστού, Greece Race for the Cure®

Με σταθερά ανθρωποκεντρική προσέγγιση και με σύνθημά της «Κάθε Αλληλεπίδραση Μετράει», η Teleperformance Greece στηρίζει ξανά έναν αγώνα – θεσμό για την ευαισθητοποίηση γύρω από τον καρκίνο του μαστού, θέλοντας να μεταδώσει και φέτος το δικό της μήνυμα αισιοδοξίας, δύναμης, ελπίδας και αλληλεγγύης.

Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου, η Teleperformance Greece και οι εθελοντές της θα μας περιμένουν στη γραμμή εκκίνησης στο Ζάππειο για να τρέξουμε όλοι μαζί με έναν κοινό σκοπό: την ενημέρωση γύρω από τον καρκίνο του μαστού και τη διάδοση του μηνύματος της πρόληψης ως της καλύτερης θεραπείας για την αντιμετώπισή του.

Η κ. Μυρσίνη Σωτηροπούλου, Head of Marketing & Communications στην Teleperformance Greece, δήλωσε σχετικά με τη συμμετοχή της εταιρείας ως Επίσημος Χορηγός Εθελοντών: «Με έντονο αίσθημα αλληλεγγύης, βρισκόμαστε σταθερά στο πλευρό του Greece Race for the Cure, γεγονός που μας καθιστά περήφανους όχι μόνο ως εταιρεία, αλλά, κυρίως, ως ανθρώπους που εργάζονται μέσα σε αυτήν. Μια ομάδα ενωμένη που όλο και μεγαλώνει, θα τρέξει και πάλι για καλό σκοπό, συμμετέχοντας έτσι έμπρακτα στη διάδοση του μηνύματος πώς η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση διαδραματίζουν το σημαντικότερο ρόλο για την προστασία μας από τον καρκίνο του μαστού. Εκ μέρους όλων των εργαζομένων της Teleperformance Greece, στέλνουμε τη θετική μας ενέργεια σε όλες τις γυναίκες που μάχονται καθημερινά για να βγουν νικήτριες στον αγώνα αυτό».

