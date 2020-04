Hellas Direct: Η ασφαλιστική που έφτιαξε μία τηλεφωνική γραμμή για να κουβεντιάσει με τους πελάτες της!

Έφτιαξε μία αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή με την οποία τους δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με την ομάδα Εξυπηρέτησης για μία απλή κουβέντα! Μέσα από αυτήν την υπηρεσία, η Hellas Direct θέλει να υποστηρίξει τους ανθρώπους που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους, τους φίλους τους, ακόμη και τους γείτονές τους, και ιδίως τους πιο ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουν απομονωθεί στα σπίτια τους και ενδεχομένως δεν μπορούν να βγουν ούτε για τα είδη πρώτης ανάγκης.

Στόχος είναι να μπορέσουν έστω για λίγα λεπτά να ξεχαστούν και να συζητήσουν για οποιοδήποτε θέμα θέλουν – πέρα από την ασφάλεια του αυτοκινήτου τους. Η αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή «Μένουμε Σπίτι» (212 222 9983) λειτουργεί κάθε μέρα μεταξύ 11.00 - 13.00 και 18.00 – 20.00. Το πρότζεκτ το έχει αναλάβει η ομάδα Εξυπηρέτησης της Hellas Direct, η οποία αποτελείται από άτομα που έχουν εμπειρία στην εξυπηρέτηση, αγαπούν την επικοινωνία και τα τελευταία χρόνια, μέσα από διάφορα κανάλια επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, chat, social media) έχουν ούτως ή άλλως αναπτύξει μία σχέση με τους πελάτες. Είναι τα κατάλληλα πρόσωπα να δώσουν στους ανθρώπους που το χρειάζονται μία διέξοδο από το θέμα που έχει μονοπωλήσει πλέον την καθημερινότητα, παρέχοντάς τους την ευκαιρία απλώς να κουβεντιάσουν!

«Είναι δύσκολες μέρες για όλους. Και ειδικά για όσους ζουν μόνοι και επιλέγουν να μείνουν σπίτι, είτε επειδή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες είτε επειδή σέβονται την όλη προσπάθεια που γίνεται. Είναι οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Αν μπορούμε να είμαστε κι εμείς εκεί γι’ αυτούς, γιατί να μην το κάνουμε; Έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους και την τεχνολογία – μέσα σε μία ημέρα η νέα τηλεφωνική γραμμή ήταν έτοιμη!», σχολίασε η Μαριλώρα Καμπάνη, υπεύθυνη People & Culture της Hellas Direct.

«Στην Hellas Direct είμαστε σε εγρήγορση από την πρώτη στιγμή, για να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς στην αντιμετώπιση της πανδημίας και στην υποστήριξη και των πολιτών αλλά και των εργαζομένων που δίνουν μάχη αυτές τις ημέρες. Μέσα από αυτήν την τηλεφωνική γραμμή, υποστηρίζουμε καθέναν στην προσπάθειά του να μείνει σπίτι. Έτσι κατ’ επέκταση υποστηρίζουμε το ίδιο το σύστημα υγείας», τόνισε ο Εκτελεστικός Διευθυντής και συνιδρυτής της Hellas Direct, Αλέξης Πανταζής.

«Δεν είμαστε γιατροί, ούτε ψυχολόγοι. Είμαστε ασφαλιστική εταιρία, με μία πολύ δυνατή ομάδα Εξυπηρέτησης που αγαπά τη δουλειά της. Και η δουλειά της είναι η επικοινωνία. Γι’ αυτό και πήραμε αυτήν την πρωτοβουλία, για να μπορούμε να είμαστε εκεί για τους πελάτες μας, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει για μία 10λεπτη ή 20λεπτη κουβέντα. Και είμαστε πολύ περήφανοι για την ομάδα μας που το οργάνωσε όλο αυτό!», πρόσθεσε ο Εκτελεστικός Διευθυντής και συνιδρυτής της Hellas Direct, Αιμίλιος Μάρκου.

Πέρα από την τηλεφωνική γραμμή «Μένουμε Σπίτι», η Hellas Direct έχει ανακοινώσει μία αποκλειστική προσφορά για να βοηθήσει τους οδηγούς – πελάτες και μη - να αντιμετωπίσουν τις νέες συνθήκες απαγόρευσης κυκλοφορίας: με 1 μήνα δώρο στην ασφάλεια αυτοκινήτου. Επίσης, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι για να υποστηρίξει τους εργαζόμενους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή – είτε αυτό είναι ένα νοσοκομείο, είτε ένα φαστφουντάδικο που κάνει deliveries υπό δύσκολες συνθήκες – τους προσφέρει δώρο Οδική Βοήθεια για 1 μήνα.

Η Hellas Direct είναι μία αμιγώς digital ασφαλιστική εταιρία που βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία και τη χρήση advanced analytics. Έχει την υποστήριξη μίας μακράς λίστας κορυφαίων επενδυτών, όπως η Portag3 Ventures, ο IFC (μέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας), η Endeavor Catalyst, ο πρώην οικονομολόγος της Goldman Sachs Lord O'Neill και ο βετεράνος στα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια Jon Moulton. Και αντλεί έμπνευση από το άριστο λειτουργικό μοντέλο της Amazon, με στόχο να εφαρμόσει ένα αντίστοιχο μοντέλο στην ασφαλιστική αγορά. Πρόσφατα διακρίθηκε ως μία από τις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ευρώπη για το 2019, από τους Financial Times. Την ίδια χρονιά βραβεύτηκε για δεύτερη φορά ως Best Workplace από το Great Places to Work.