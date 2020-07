Η COSMOTE «Client of the Year 2019» στα Ermis Awards

Τη μέγιστη διάκριση «Πελάτης της Χρονιάς 2019» (Client of the Year 2019) απέσπασε η COSMOTE στα Ermis Awards, τον θεσμό που κάθε χρόνο επιβραβεύει τα πιο δημιουργικά έργα διαφήμισης και επικοινωνίας στην Ελλάδα.

Η COSMOTE συγκέντρωσε, συνολικά, 23 βραβεία για τις ενέργειες επικοινωνίας που υλοποίησε το 2019, για να προβάλει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, αλλά και να ενημερώσει το κοινό για τις δράσεις της. Συγκεκριμένα, μέσω των συνεργατών της Ogilvy και Foss Productions, απέσπασε 7 Gold, 6 Silver και 8 Bronze Ermis, καθώς και τις κορυφαίες διακρίσεις Campaign of the Year και Grand Ermis AD, για την καμπάνια της «Roaming ως την Άκρη του Κόσμου».

Οι καμπάνιες που βραβεύτηκαν από τη διαφημιστική αγορά για την αποτελεσματικότητα και την πρωτοτυπία τους, αναδεικνύουν την προτεραιότητα που δίνει η COSMOTE στους πελάτες της, και τη συνεχή προσπάθεια να κάνει τον κόσμο τους καλύτερο με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Αναλυτικά τα βραβεία που κέρδισε η COSMOTE:

Ermis Gold:

· 4 βραβεία για τη διαφημιστική καμπάνια «Roaming ως την Άκρη του Κόσμου», στις κατηγορίες Ermis AD εκστρατείες, Digital Campaigns, Direct Marketing & PR

· 2 βραβεία για την ταινία «Robogirl», στις κατηγορίες Branded Entertainment & Content και Social Content Marketing

· Βραβείο για τη διαφημιστική ταινία «Πυροτεχνουργός» του My Cosmote App, στην κατηγορία Ermis AD διαφημιστικές ταινίες

Ermis Silver:

· 3 βραβεία για την ταινία «Robogirl», στις κατηγορίες Digital Campaigns, Social Media και Production

· 2 βραβεία για τη διαφημιστική καμπάνια «Roaming ως την Άκρη του Κόσμου», στις κατηγορίες Digitally Led Integrated Campaigns και Integrated Campaign Led by Direct Marketing

· Βραβείο για την ενέργεια «ΗΑCK» της COSMOTE TV, στην κατηγορία Branded Entertainment & Content

· 3 βραβεία για την Digital καμπάνια των καταστημάτων COSMOTE, «Cosmote Sign Language Gifs» στη νοηματική γλώσσα, στις κατηγορίες Social Media Audience Targeting- Engagement Strategies, Innovative Use of Social or Community και Social Purpose

· 2 βραβεία για την εκδήλωση «This is Fiber» του COSMOTE Fiber, στις κατηγορίες εκδηλώσεις και Promo & Activation

· Βραβείο για τη διαφημιστική ταινία του COSMOTE WiFi «Μονομαχία στο El Password», στην κατηγορία Ermis AD, διαφημιστικές ταινίες

· Βραβείο για τη διαφημιστική ταινία «Ποδόσφαιρο» για το COSMOTE Giga Max, στην κατηγορία Ermis AD, διαφημιστικές ταινίες

· Βραβείο για τη διαφημιστική καμπάνια «Roaming ως την Άκρη του Κόσμου», στην κατηγορία Branded Entertainment & Content, Brand Experience

Τα Ermis Awards, διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος (Ε.Ε.Δ.Ε.), επιβραβεύοντας τους δημιουργούς των κλάδων της διαφήμισης και επικοινωνίας στη χώρα μας. Σκοπός των Ermis Awards είναι η ανάδειξη των πιο δημιουργικών Διαφημιστικών Έργων, Προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων, Προγραμμάτων Άμεσου Marketing, Προγραμμάτων Δημιουργικής Χρήσης των Μέσων και των Έργων Ψηφιακής Επικοινωνίας.