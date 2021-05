Η Ελλάδα κερδίζει το Masters of Pastry 2021

Μετά από έναν τελικό γεμάτο ανατροπές, που προβλήθηκε σε δύο ημέρες, η ελληνική ομάδα κέρδισε τους Karol Płachta και Urszula Bartecka Matuszewska από την Πολωνία και τους Fabio Ferrari και Valentina Scanavacca από την Ιταλία.

Σύμφωνα με το φετινό θέμα του διαγωνισμού, που ήταν το Design στη Ζαχαροπλαστική, οι ομάδες κλήθηκαν να συνδυάσουν μοναδικά σχήματα, εκπληκτικές γεύσεις, εντυπωσιακά χρώματα και επιλεγμένες υφές. Οι μοναδικές δημιουργίες τους βαθμολογήθηκαν από τα μέλη της κριτικής επιτροπής Willem Verlooy και Ramon Huigsloot, καθώς και online από περισσότερους από 2.000 επαγγελματίες ζαχαροπλαστικής, που είχαν εγγραφεί για να παρακολουθήσουν το event.

Με την πολωνική ομάδα να κερδίζει στις κατηγορίες του Best Fine Pastry Cake με το γλυκό Tarte Nature και του Best concept & storytelling και την ελληνική ομάδα να κερδίζει το βραβείο στην κατηγορία Snack-on-the go, με το Piña Colada Taco και στην κατηγορία Best performing skills, οι δύο ομάδες πραγματικά κονταροχτυπήθηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή.

Τελικά, μετά από την ψηφοφορία του κοινού, η ελληνική ομάδα κέρδισε τον πολυπόθητο τίτλο του φετινού Masters of Pastry, με βραβείο ένα αποκλειστικό σεμινάριο υψηλής ζαχαροπλαστικής στο Le Cordon Bleu, μια από τις καλύτερες σχολές ζαχαροπλαστικής στον κόσμο.

Όλες οι συνταγές των φιναλίστ είναι διαθέσιμες στο