Η ERGO Ασφαλιστική αρωγός στη νεανική επιχειρηματικότητα

Αναγνωρίζοντας ότι η ενδυνάμωση των νέων και η ενίσχυση της καινοτομίας μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση μιας βιώσιμης κοινωνίας με περισσότερες ευκαιρίες για όλους, η ERGO Ασφαλιστική υποστήριξε ως μεγάλος χορηγός το Thinkbiz Academy, το μεγαλύτερο νεανικό πολυσυνέδριο επιχειρηματικότητας.

Στο Thinkbiz Academy 2022 - με τίτλο «Scaling Elements» - που πραγματοποιήθηκε φέτος για 6η συνεχόμενη χρονιά, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία, με τη βοήθεια ομιλητών και trainers, μέσα από διαδραστικές ομιλίες, εκπαιδευτικά workshops και πλήθος δράσεων που ήταν επικεντρωμένες στους τέσσερις πυλώνες του συνεδρίου - Βιωσιμότητα, Ψηφιοποίηση, Εξέλιξη και Νεανική Επιχειρηματικότητα - να ανακαλύψουν πώς οι αλλαγές μετατρέπονται σε ευκαιρίες και μας φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά στην κορυφή.

ADVERTISING

Η ERGO Ασφαλιστική συμμετείχε με ομιλία της κα. Ιλιάνας Μιχαηλίδη, Digital Channel Platform Specialist, με θέμα «Digitalization: A transformation beyond technology». Η κ. Μιχαηλίδη αναφέρθηκε στις προκλήσεις που φέρνουν οι τεχνολογικές εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά και μίλησε συγκεκριμένα για την ERGO και πως συντελείται ο ψηφιακός μετασχηματισμός της με τη δημιουργία νέων εφαρμογών και ψηφιακών διαδικασιών για όλους. Συγκεκριμένα:

Για τους εργαζομένους η εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνολογία της Ρομποτικής για την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων διαδικασιών

Για τους συνεργάτες της έχει δημιουργήσει το ERGO SalesBOX, μια σύγχρονη πελατοκεντρική πλατφόρμα πωλήσεων που αποτελεί τη βάση ενός συνεχώς εξελισσόμενου ψηφιακού οικοσυστήματος

Και για τους ασφαλισμένους της έχει αναπτύξει την εφαρμογή ERGO forMe έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της 24/7, αλλά και την εφαρμογή ERGO Drive&Win η οποία συνδέει την ασφάλιση αυτοκινήτου με την οδηγική συμπεριφορά του χρήστη, επιβραβεύοντας τους οδηγούς ανάλογα με τη βαθμολογία τους

Η κα. Ιλιάνα Μιχαηλίδη Digital Channel Platform Specialist της ERGO Ασφαλιστική

Η κα. Μιχαηλίδη τόνισε πως «ο ψηφιακός μετασχηματισμός βασίζεται τόσο στην πρόοδο της τεχνολογίας όσο και στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των χρηστών. Στην ERGO Ασφαλιστική, στόχος μας είναι να δημιουργούμε και να εξελίσσουμε συνεχώς τις ψηφιακές μας υπηρεσίες τόσο για τους τους πελάτες και τους συνεργάτες μας όσο και για τους εργαζομένους μας, με σκοπό να κάνουμε την καθημερινότητά τους καλύτερη!».

Ο κ. Αντώνης Τσακνάκης Διευθυντής Digital της ERGO Ασφαλιστική

Σε ένα διαδραστικό workshop με τίτλο «-Let’s make insurance relevant for all», το οποίο διοργάνωσε η ERGO Ασφαλιστική στο πλαίσιο του Thinkbiz με τη συμμετοχή του Διευθυντή Digital της εταιρείας, κ. Αντώνη Τσακνάκη, συζητήθηκαν και αναλύθηκαν οι τάσεις και οι εξελίξεις στην ασφαλιστική αγορά, όσον αφορά στην ψηφιακή εμπειρία του πελάτη και πιο συγκεκριμένα στις απαιτήσεις των χρηστών που συνεχώς αυξάνονται με βάση τις εμπειρίες τους και από άλλους κλάδους.

Κατά τη διάρκεια του workshop αναλύθηκε διεξοδικά η καινοτόμος εφαρμογή ERGO forMe και μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκαν από τους συμμετέχοντες ψηφιακές λύσεις και υπηρεσίες οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν ακόμα περισσότερο την εμπειρία των ασφαλισμένων στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας.

Ο κ. Τσακνάκης σημείωσε πως «το ταξίδι του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ERGO έχει ξεκάθαρα στο επίκεντρό του τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Χαρήκαμε ιδιαίτερα που στο Thinkbiz μας δόθηκε η ευκαιρία να παρουσιάσουμε και να συζητήσουμε την εφαρμογή ERGO forMe με τους συμμετέχοντες του workshop, όπου αναδείξαμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος με την ψηφιοποίηση και ανταλλάξαμε απόψεις σχετικά με τις απαιτήσεις των ασφαλισμένων και των καταναλωτών.»

Κατά τη διάρκεια του ThinkBiz Academy, οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να επισκεφτούν το περίπτερο της ERGO, όπου στελέχη από τον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού τους ενημέρωσαν για τις ευκαιρίες καριέρας στην εταιρεία.

Παράλληλα όλοι όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερο της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε κλήρωση, από την οποία, τρεις τυχεροί/τυχερές θα έχουν τη δυνατότητα για τρία One to One Mentorship Sessions με στελέχη της εταιρείας.

Στις συγκεκριμένες συναντήσεις, οι επιλαχόντες θα συνομιλήσουν με κάποιο στέλεχος της ERGO -από τμήμα της επιλογής τους- όπου και θα λάβουν συμβουλές για τη σύνταξη του βιογραφικού τους, το προφίλ τους στο LinkedIn και για συνεντεύξεις.

Επίσης θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πως λειτουργεί το τμήμα που τους ενδιαφέρει και ποια είναι η καθημερινότητα των στελεχών που απασχολούνται σε αυτό.