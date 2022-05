Η εταιρεία Μασούτης διακρίθηκε για 11η συνεχόμενη χρονιά στα Great Place to Work™ Hellas

H Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. διακρίθηκε για 11η συνεχόμενη χρονιά ως Great Place to Work, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας Best Workplaces του Great Place to Work® Institute Hellas, μια από τις πιο αξιόπιστες έρευνες αξιολόγησης του εργασιακού περιβάλλοντος σε παγκόσμιο επίπεδο. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Μασούτης είναι η μόνη εταιρεία του κλάδου των Supermarket που βρίσκεται στη συγκεκριμένη λίστα στην κατηγορία άνω των 250 εργαζόμενων.





Το βραβείο που η Μασούτης κατέκτησε για 11η συνεχόμενη χρονιά συμβολίζει τη διάρκεια στις σχέσεις της με τους εργαζόμενους και τους στενούς δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ τους. Είναι, επίσης, πολύ σημαντική αφού πρόκειται για μια εταιρεία με μεγάλη διασπορά των εργαζόμενων σε 334 καταστήματα, κεντρικά γραφεία διοίκησης και Κέντρο Logistics, όπου συνολικά 9.200 εργαζόμενοι ενώνονται με κοινές αξίες και όραμα.





Για την Μασούτης αποτελεί μια ακόμη πολύ σημαντική διάκριση σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή, κατά την οποία η εταιρεία αναπτύσσεται δυναμικά με όραμα ηγετική θέση στον κλάδο.





Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιάννης Μασούτης αφιέρωσε, όπως κάθε χρόνο, το βραβείο στους εργαζόμενους, τονίζοντας: «Ευχαριστούμε τους ανθρώπους μας, που μας επιβεβαιώνουν κάθε χρόνο ότι αυτοί είναι η δύναμή μας. Το βραβείο αυτό τους ανήκει. Εδώ και 46 χρόνια βαδίζουμε μαζί, με έμπνευση το όραμα και τις θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες που χάραξε ο Διαμαντής Μασούτης. Η σχέση που έχουμε χτίσει δείχνει ότι αντέχει στο χρόνο και επιβεβαιώνεται καθημερινά με την αγάπη και την αφοσίωσή τους στην εταιρεία. Θέλουμε να τους προσφέρουμε ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο να αισθάνονται ικανοποιημένοι και χαρούμενοι».





Για τη Μασούτης είναι προτεραιότητα να βρίσκεται κοντά στους εργαζόμενους και να τους επιβραβεύει για τη συνολική τους προσπάθεια. Η εταιρεία διατηρεί την αμοιβή των νέων –χωρίς προϋπηρεσία– εργαζόμενων πάνω από τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό και φέτος επενδύει επιπλέον 1.750.000 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της μισθοδοσίας των εργαζόμενων, με έμφαση στις αμοιβές των εργαζόμενων στην πρώτη γραμμή.

Στη φιλοσοφία της εταιρείας είναι κυρίαρχος στόχος η διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Δείχνοντας μεγάλη ευαισθησία σε κρίσιμες περιόδους, όπως κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, δεν πραγματοποίησε μειώσεις μισθών ή προσωπικού, αλλά στήριξε όλους τους εργαζόμενους και τους δημιούργησε αίσθηση σιγουριάς και ασφάλειας. Εδώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι παραχώρησε το 30% των καθαρών κερδών του 2020 ως οικειοθελή πράξη αναγνώρισης του δύσκολου έργου των εργαζόμενων κατά την περίοδο της πανδημίας.

Σε κάθε εξαγορά, η Μασούτης έχει διατηρήσει το ανθρώπινο δυναμικό της στο ακέραιο. Η ένταξη του δικτύου της σε νέες περιοχές πραγματοποιείται με διάθεση ομαλής ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία, κάτι που αναγνωρίζεται από τους κατοίκους των περιοχών, όπως έγινε πρόσφατα με το νέο κατάστημα στην Σκιάθο. Με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσει η εταιρεία την ανάπτυξή της και στο μέλλον.

Η εταιρεία Μασούτης είναι μια επιχείρηση που διατηρεί αναλλοίωτο τον οικογενειακό της χαρακτήρα, είναι μια μεγάλη οικογένεια στην οποία κάθε μέλος είναι σημαντικό και έχει ξεχωριστή αξία.