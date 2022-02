Η KRAFT Paints γιορτάζει τον Άγιο Βαλεντίνο μέσα από το χρώμα

Η 2022 Valentine’s Day Colors Collection από την KRAFT Paints, αποτελείται από υψηλής αισθητικής αποχρώσεις, που έχουν όλες αμιγώς ρομαντικό χαρακτήρα και ανήκουν στις πλέον κυρίαρχες παγκόσμιες τάσεις του 2022. Κάθε απόχρωση διαθέτει ένα ευφάνταστο όνομα και ανταποκρίνεται σε διαφορετικά ζητούμενα της σχέσης σας, ώστε να γιορτάσετε με το ταίρι σας μέσα στην πιο ρομαντική ατμόσφαιρα.





Για καλύτερη επικοινωνία, οι αποχρώσεις KR1711 Love Bird & KR2513 Love Triangle σε μπλε τόνους, το κατεξοχήν χρώμα της επικοινωνίας και της λογικής, εκφράζει ταυτόχρονα μια πολύ κομψή, εκλεπτυσμένη και σίγουρα πρωτότυπη προσέγγιση για ένα υπνοδωμάτιο.





Για περισσότερο ρομαντισμό, τα μωβ παστέλ των KR1870 Lover’s Kiss & KR1882 Kisses For You, δημιουργούν μία ήρεμη ατμόσφαιρα. Για πιο πικάντικες ημέρες και νύχτες, οι αποχρώσεις KR1865 Valentine Rose & KR1901 French Kiss, είναι η ιδανική πρόταση για όσους θέλουν να εμπλουτίσουν την ερωτική τους ζωή. Η παλέτα ολοκληρώνεται με τις αποχρώσεις KR2030 He Loves Me & KR1976 Soft Rose, που αποπνέουν συναίσθημα, σοβαρότητα, καλαισθησία και πρεσβεύουν την εξέλιξη της σχέσης.





Για κάθε στιγμή και συναίσθημα, οι μοναδικές αποχρώσεις της 2022 Valentine’s Day Colors Collection από την KRAFT Paints είναι εδώ για να σας μαγνητίσουν!





