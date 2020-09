Η Mastercard μεγάλος χορηγός του Greece Race for the Cure® για 5η συνεχόμενη χρονιά

Η Mastercard,στηρίζει για 5η συνεχή χρονιά το έργο του Πανελλήνιου ΣυλλόγουΓυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», ως μεγάλος χορηγός του digital Greece Race for the Cure® 2020.Φέτος, ο μεγαλύτερος αγώνας κοινωνικού σκοπού στην Ελλάδα, στη 12ηχρονιά διεξαγωγής του και στο πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώνει η πανδημίατου Covid-19, αλλάζει μορφή και διενεργείται διαδικτυακά, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου.

Η Mastercard, αποτελείσταθερό σύμμαχο στην προσπάθεια ενημέρωσης για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωσητου καρκίνου του μαστού. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η εταιρεία αναμένεταινα δώσει δυναμικά το «παρών» στον αγώναορόσημο για την Ελλάδα, συμμετέχοντας με τη δική της δρομική ομάδα, καιπροωθώντας τις δράσεις της διοργάνωσης μέσα από τα κανάλια επικοινωνίας της καιτο δίκτυο συνεργατών της. Μέσα από μία κοινή πορεία πέντε χρόνων, η Mastercard έχειενισχύσει εμπράκτως τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «ΆλμαΖωής», συνεισφέροντας στις ενέργειές του για τη στήριξη των ασθενών με καρκίνοτου μαστού, των εργαζομένων υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τηνευαισθητοποίηση του κοινού.

Ηνέα μορφή της διοργάνωσης, πρόκειται να αποτελέσει μία μεγάλη πανευρωπαϊκήγιορτή, καθώς 30 διοργανώσεις Race for the Cure® από ολόκληρη την Ευρώπη,πρόκειται να ενώσουν τις δυνάμεις τους το τελευταίο τριήμερο του Σεπτεμβρίου,σε μια «ψηφιακή» εκδήλωση διάρκειας τριών ημερών. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουνστον αγώνα, μπορούν να λάβουν μέρος από οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκονται,περπατώντας την απόσταση των 3 χιλιομέτρων, ή τρέχοντας αυτή των 5 χιλιομέτρωνστον χώρο της δικής τους επιλογής.

Η Άσπα Παλημέρη, Country Managerτης Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και χαρούμενοι γιατη συνεργασία που έχουμε χτίσει με το Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με ΚαρκίνοΜαστού «Άλμα Ζωής», μέσα από την υποστήριξη μας στο Greece Race for the Cure® τατελευταία πέντε χρόνια. Φέτος, σε μια δύσκολη συγκυρία, χαράζουμε και πάλι μαζίτον δρόμο ενάντια στον καρκίνο του μαστού, με έναν διαφορετικό τρόπο. Ο καθέναςμόνος του, αλλά και όλοι μαζί, τρέχουμε σε μια μεγάλη πανευρωπαϊκή γιορτή,στηρίζοντας έναν πολύ σημαντικό σκοπό και μία διοργάνωση ανεκτίμητης αξίας».

Η Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου, Πρόεδροςτου Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», δήλωσε χαρακτηριστικά για τη φετινή διοργάνωση: «Μπορεί, στο πλαίσιο των συνθηκών που διαμορφώνει η πανδημία, ηπραγματοποίηση του Greece Race for the Cure® με το μαζικό γιορτινό χαρακτήραπου το έχουμε συνηθίσει να μην είναι εφικτή για φέτος, ο αγώνας μας, όμως, θαπραγματοποιηθεί προσαρμοσμένος στις συνθήκες που επιβάλλουν τα δεδομένα για τηνπροστασία της δημόσιας υγείας. Γι’ αυτό γίνεται digital, ως μέρος του digital Race for the Cure® 2020, που θα πραγματοποιηθείταυτόχρονα σε 30 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, αποδεικνύοντας ότι καμίασυνθήκη δε μπορεί να μας εμποδίσει να βάλουμε και φέτος το δικό μας“λιθαράκι” στον αγώνα ενάντια στονκαρκίνο του μαστού, ο οποίος εξακολουθεί να υπάρχει ανεξαρτήτως συνθηκών. ΗMastercard είναι μαζί μας για 5η συνεχή χρονιά ως Μέγας Χορηγός τουGreece Race for the Cure®, συνεχίζοντας ως πολύτιμος συνοδοιπόρος μας στοναγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Σας περιμένουμε όλους στις 25-26-27.09.2020 για να εκπροσωπήσουμεδυναμικά την ελληνική συμμετοχή στο πανευρωπαϊκό digital Race for the Cure® 2020!»