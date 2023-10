Η Mastercard στήριξε και φέτος τη διοργάνωση του Greece Race for the Cure® 2023

Για 8η συνεχή χρονιά, η Mastercard υποστήριξε έμπρακτα το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα

Με αυτόν τον τρόπο συνέβαλλε στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την προώθηση του μηνύματος για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού.

Για 8η συνεχή χρονιά, η Mastercard, πιστή στις αξίες της αλληλεγγύης και της προσφοράς, ένωσε τις δυνάμεις της με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», στηρίζοντας τη διοργάνωση-θεσμό, Greece Race for the Cure® 2023, ως μέγας χορηγός. Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου, 44 χιλιάδες δρομείς και περιπατητές κατέκλυσαν το Ζάππειο, σε έναν αγώνα με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού απέναντι στον καρκίνο του μαστού, καθώς και τη διάδοση του μηνύματος για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.

Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν και η ομάδα της Mastercard που αγκάλιασε την πρωτοβουλία και έδωσε δυναμικά το παρών. Πάνω από 70 εργαζόμενοι και συνεργάτες της εταιρείας συναντήθηκαν στη γραμμή εκκίνησης των πέντε και των δύο χιλιομέτρων και διέδωσαν το μήνυμα για τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης της νόσου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωση, η Ελένη Πετρουλάκη προετοίμασε τους δρομείς πριν από την έναρξη του αγώνα, με ένα warm-up session powered by Mastercard, ενώ, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της εταιρείας, παρευρέθηκαν επίσης η Λυδία Παπαϊωάννου, η Μαρία Κωνσταντάκη, η Νάντια Μπουλέ και ο Ηλίας Μελέτης στέλνοντας το δικό τους μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης σε όλες τις γυναίκες που το έχουν ανάγκη.

Παράλληλα, στηρίζοντας έμπρακτα το Greece Race for the Cure® και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», η Mastercard προσέφερε στους συμμετέχοντες έναν ακόμα τρόπο για να ενισχύσουν το έργο του Συλλόγου. Μέσω του διαδραστικού donation wall, όσοι ήταν παρόντες στο χώρο είχαν την ευκαιρία να δωρίσουν στο «Άλμα Ζωής» το ποσό που επιθυμούσαν, απλά με το άγγιγμα της Mastercard κάρτας τους.

Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα ανέφερε σχετικά: «Χθες ήταν μια ημέρα γιορτής για όλες τις γυναίκες! To Greece Race for the Cure αποτελεί ορόσημο στη μάχη ενάντια στον καρκίνο του μαστού και είμαστε υπερήφανοι που η Mastercard έδωσε δυναμικά το παρών, για ακόμα μία χρονιά, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας κατά της νόσου. Τα τελευταία οκτώ χρόνια, στεκόμαστε αρωγοί και συνοδοιπόροι στο όραμα του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», έχοντας την ευκαιρία να είμαστε μέρος αυτού του αγώνα-γιορτή για τη ζωή και να στηρίξουμε έμπρακτα κάθε γυναίκα με εμπειρία καρκίνου μαστού και των οικογενειών τους.»

Η Μιχαλοπούλου Παρασκευή, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» δήλωσε σχετικά: «Περισσότεροι από 44.000 δρομείς και περιπατητές κατέκλυσαν το κέντρο της Αθήνας όπως και πολλές περιοχές της χώρας μας μεταφέροντας τα μηνύματα της πρόληψης, της συμπόρευσης και της αλληλοϋποστήριξης. Τους ευχαριστούμε θερμά που στηρίζουν το Greece Race for the Cure® 2023, τον σκοπό και το έργο του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» αλλά και κάθε γυναίκα με καρκίνο μαστού στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε πολύ και όλους τους συνεργάτες της διοργάνωσης, όπως η Mastercard που εδώ και 8 χρόνια στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση. Η συμβολή σας μας κάνει πιο δυνατές. Ραντεβού στον επόμενο αγώνα!»