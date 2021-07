Η Όπερα Bolshoi της Μόσχας για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Best of Puccini, Verdi, Gounod and Tchaikovsky with Bolshoi Opera House of Moscow

Η Όπερα Bolshoi της Μόσχας έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για μια μεγαλειώδη συναυλία στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, στις 29 Αυγούστου 2021. Οι παγκοσμίου φήμης ερμηνευτές, επέλεξαν τον ιστορικό χώρο του Ηρωδείου για να επισκεφθούν τη χώρα μας, προκειμένου να δώσουν την πρώτη τους συναυλία, γνωρίζοντας την αξία του σημαντικού και μοναδικού αυτού μνημείου. Ιδιαίτερη έμφαση προσδίδει το γεγονός, πως το 2021 έχει χαρακτηριστεί ως έτος Ελληνο-Ρωσικής Φιλίας, στο πλαίσιο της γιορτής των 200 χρόνων μετά την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, περνώντας ταυτόχρονα το μήνυμα ανταλλαγής πολιτισμού ανάμεσα στις δύο χώρες.

Το Bolshoi δεσπόζει ως ένα από τα σπουδαιότερα μουσικά θέατρα στο κόσμο. Το μπαλέτο είναι το ένα σκέλος του και το άλλο είναι η όπερα, ενώ συνολικά απασχολεί περίπου 3.000 άτομα προσωπικό. Τους ερμηνευτές θα συνοδέψει η υψηλού επιπέδου συμφωνική Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, με τη συμμετοχή 60 περίπου μουσικών. Τη Μουσική Διεύθυνση έχει αναλάβει ο Βύρων Φιδετζής.

Στις 29 Αυγούστου στις 20:30, το Αθηναϊκό κοινό θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να απολαύσει μερικά από τα πιο διάσημα έργα των Puccini, Wagner, Verdi, Tchaikovsky, Bizet καθώς και άλλων μεγάλων δημιουργών και να σαγηνευτεί από τις σπουδαιότερες γυναικείες και ανδρικές ερμηνείες στην ιστορία της όπερας.

Bolshoi Opera Soloists:





Mezzo - Soprano: Svetlana Shilova

Tenors: Roman Muravitzky and Ilija Selivanov

Baritone: Andrei Grigoriev

Πληροφορίες:

Ωδείο Ωρώδου του Αττικού

29 Αυγούστου 2021

Ώρα έναρξης: 20:30

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Βίκυ Κοκκίνη / Μ. 6972772398 / [email protected]

Link προπώλησης

