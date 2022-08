Η Samsung αναγνωρίστηκε ως ηγέτης και σημαντικός παίκτης στις αξιολογήσεις προμηθευτών MarketScape 2022

Η Samsung αναφέρεται σε τρεις MarketScape εκθέσεις της IDC για το 2022 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Η Samsung με χαρά ανακοινώνει ότι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το όνομά της βρέθηκε σε τρεις εκθέσεις MarketScape 2022 της IDC για το Unified endpoint management (UEM).

Πιο συγκεκριμένα, η Samsung αναγνωρίστηκε ως Σημαντικός Παίκτης (Major Player) στην κατηγορία «Worldwide Unified Endpoint Management Software 2022 Vendor Assessment» (έγγραφο #US48325122, Μάιος 2022), ως Ηγέτης (Leader) στην κατηγορία «Worldwide Unified Endpoint Management Software for Ruggedized/IoT Device Deployments 2022 Vendor Assessment» (έγγραφο #US48325322, Μάιος 2022) και ως Ηγέτης (Leader) στην κατηγορία «Worldwide Unified Endpoint Management Software for Small and Midsize Businesses 2022 Vendor Assessment» (έγγραφο #US48325522, Μάιος 2022). Η IDC αξιολόγησε στην έκθεση MarketScape τους προμηθευτές λογισμικού UEM με βάση το αν διαθέτουν την κατάλληλη σουίτα UEM που να προσφέρει λειτουργίες διαχείρισης συσκευών και εφαρμογών για επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, καθώς και για φορητές συσκευές, αλλά και αν τα έσοδα του προϊόντος UEM ξεπέρασαν σε ύψος τα 5 εκατομμύρια $ το ημερολογιακό έτος 2021.

Η έκθεση σημειώνει ότι «Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να εντάξουν στο σύστημά τους το Samsung Knox Suite (αποτελούμενο από Knox Manage, Knox E-FOTA, Knox Mobile Enrollment, Knox Platform for Enterprise και Knox Asset Intelligence) εάν χρησιμοποιούν εκτενώς συσκευές Samsung στο περιβάλλον τους, συμπεριλαμβανομένων smartphones και tablets. Οργανισμοί με συγκεκριμένες απαιτήσεις χρήσης στον τομέα των ανθεκτικών φορητών συσκευών, όπως απομακρυσμένη αντιμετώπιση προβλημάτων, παρακολούθηση τοποθεσίας και ανάπτυξη ειδικού σκοπού συσκευών - θα πρέπει να εξετάσουν το Knox Suite, είτε ως πρωτεύον ή ως πρόσθετο προϊόν UEM στο σύνολο του περιβάλλοντος πληροφορικής».

Η ομάδα της Samsung είναι περήφανη που αναγνωρίζεται από την IDC για το εξελισσόμενο χαρτοφυλάκιο λύσεών της στην έκθεση MarketScape. Με το Knox Asset Intelligence, τη νεότερη προσθήκη στο πακέτο Knox Suite, η Samsung επιδιώκει να βελτιώσει την παραγωγικότητα και να μειώσει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) τόσο για τους εργαζόμενους που παρέχουν τις βασικές υπηρεσίες, όσο και για τις ομάδες πληροφορικής.

Η Samsung επιδιώκει να παρέχει τη δυνατότητα στους οργανισμούς να χρησιμοποιούν με επιτυχία κινητές συσκευές για τις επιχειρηματικές τους ανάγκες – όσο περίπλοκες ή αναλυτικές κι αν είναι. Για αυτόν τον σκοπό, οι λύσεις Knox αυξάνονται συνεχώς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η IDC αξιολόγησε τη Samsung στην έκθεση MarketScape, δείτε εδώ: https://www.samsungknox.com/en/resource/idc-marketscape